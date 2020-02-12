富邦壽總座陳俊伴：採GOLD四策略 迎戰2020年

富邦人壽今（12）日原訂舉行春酒，但因新冠肺炎取消，不過展望2020年，富邦人壽總經理陳俊伴指出，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，然而富邦人壽積極突破環境、挑戰自我，透過「GOLD」四大戰略，繼續堅守保險本業價值，擴散企業社會責任，成為全民心目中的高信賴、高表現、高績效的保險公司。

陳俊伴表示，受中美貿易戰、地緣政治動盪、低利率趨勢、監理力道加大等影響，2019年對壽險業而言，業務發展及財務策略面臨高度挑戰，然而挑戰亦帶來契機，更是保險公司回應轉變、強化本質、展現實力的一年。

未來一年將整合資源專業成長、洞察趨勢掌握商機、暖心關懷回饋社會，拓展海外穩健發展，於變動中持續進化、追求卓越，幫助業務同仁與客戶實現夢想，創造豐盈人生。

「GOLD」四大戰略，包括「G」－Growth。整合金控資源，培育人才專業成長，增加人員產能與定著率。今年富邦人壽預計將增員6,000人，實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持的新力量。

「O」是Opportunity，洞察趨勢掌握商機，多元商品回歸保障本質，打造無時差服務體驗。

「L」是Liability 。暖心關懷重視企業責任，倡議全民健康生活，創造友善社會及環境

「D」－Development，海外發展扎實穩健，協助在地客戶資產累積建立保障。

陳俊伴說，在海外市場發展部分，韓國子公司富邦現代人壽則積極強化商品開發、通路策略及退休金市場經營，公司業務穩健成長。越南子公司則著眼於建立精實業務部隊以擴大業務規模，並拓展多元通路。

至於富邦人壽香港子公司受政治及低利率因素影響較大，2020年將結合富邦集團資源，共同開發幫助在地客戶達到資產累積與個人保障，並持續發展銀保與經紀人通路，擴大銷售動態。

2019年富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，外在變動仍繳出傲人佳績。去（2019）年自結全年稅後淨利為264億元（EPS約為2.38元），較2018年同期成長6％；初年度保費收入及總保費收入亦持續成長，累計2019年自結初年度保費收入達2,063億元持續領先同業，總保費收入為5,962億元，較2018年同期分別成長8％、10％。