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新冠肺炎 學者：衝擊台灣今年經濟成長率約0.11％

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
西門町、士林夜市等都有知名店家用餐時段排隊人潮變少情況。 記者翁浩然／攝影

民進黨中執會邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳以「武漢肺炎疫情對台灣經濟產業的影響」專題報告。陳錦稷在會中表示，到目前為止，疫情對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍內，預測顯示僅衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。

據與會人士轉述，陳錦稷在會中的報告指出，武漢肺炎在台灣的疫情仍在控制範圍內，應不至於如當年的SARS出現大規模群聚感染，短期內雖然因停止陸客來台而影響觀光消費，但外匯觀光收入占台灣整體GDP比重僅約2.4%，台灣內需消費動能應不至於受到太大影響，目前為止對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍，有預測顯示，武漢肺炎僅會衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。

不過，陳錦稷也說，台灣近年來大幅增加對中國經濟依賴，「中國打噴嚏，台灣經濟恐將重感冒」，台灣務必密切掌握武漢肺炎後的中國經濟情勢，尤其是金融業更應適時檢討對中曝險、強化監理控管措施，避免中國經濟急遽下行，造成台灣金融業的傷害。另外，包括觀光產業在內，政府除了給予紓困外，更應積極輔導產業把握機會調整產業轉型升級，才能化危機為轉機。

在專案報告後，民進黨主席卓榮泰表示，中國疫情依然在持續，目前北京、上海實施封閉式管理，一線大城幾乎要全面淪陷，因此在疫情控制下來之前，國人仍須戒慎恐懼，相信專業、配合中央政府的指揮，不可掉以輕心。

卓榮泰說，武漢肺炎疫情來勢洶洶，不僅考驗中國政府危機應變的能力，更突顯了極權專制的官僚體制的脆弱，面對危機醫療失能、隱匿資訊，導致人民徬徨無助、社會秩序崩壞等；讓人見證到自由民主與人權法治的可貴。

卓榮泰表示，不可否認當前中國是全球重要的經濟市場，GDP規模遠大於2003年的SARS時期，加上全球化各國的經濟高度連動，疫情的衝擊恐怕只會有增無減。誠如兩位教授的分析，首當其衝的將是各國觀光旅遊、餐飲等相關產業，還有停工的產業鏈，及不確定性帶來的金融市場動盪，都必須一一妥善因應。

他接著說，但要如何化危機為轉機，短期內應以緩和衝擊為對策，穩定民生經濟，長期則必須在政府推動經濟轉型的基礎上，掌握美中貿易戰後的契機，持續強化高階製造及創新能力，提升台灣經濟的自主、安全及韌性。

卓榮泰說，防疫不能有缺口，國人要團結對外，才能守護台灣。期許大家共同努力，讓政府可以在最短的時間內控制疫情，保障國人的生命及健康，讓大家的生活儘快回到常軌，把台灣經濟產業可能受到的衝擊降到最低。

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