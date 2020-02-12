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疫情影響 今年情人節很宅

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
富邦藝術基金會推出「富邦ART」情人節限定相框，以藝術電子賀卡增添浪漫獻上情意。圖為「富邦ART」情人節限定相框示意圖。圖／富邦藝術基金會提供

今年情人節流行在家過！台北富邦銀行客戶情人節調查顯示，約七成客戶受新型冠狀病毒疫情影響，計畫改變消費行為，減少聚餐、逛街與出遊等的頻率(77%)；即便情人節將至，超過半數表示將改變慶祝方式，以「不出門在家慶祝」占最大宗(74%)，其次為改用網購採買禮物(26%)、延後慶祝(14%)。

台灣樂天市場調查，雖然疫情持續發燒，但站上包含「情人節」、「香水」、「情趣用品」、「巧克力」等關鍵字搜尋量激增30%，較去年同期成長4成，下單量激增3成，平均客單價落在599元至1299元之間，顯示就算疫情再熱，帶另一半享受高檔餐廳及賞夜景的盛況不再，但想度過浪漫情人節的心也是仍舊火熱。

因應生活氛圍的轉變，北富銀今年邀客戶以LINE官方帳號、行動銀行「空中傳情」慶祝情人節，表達愛意「不見如見」。富邦藝術基金會則推出「富邦ART」情人節限定相框，以藝術電子賀卡增添浪漫獻上情意。

北富銀LINE官方帳號今年特別推出搖愛情好運籤詩贏芳心活動，即日起至2月14日，於LINE官方帳號完成個人化服務綁定，即可搖愛情籤詩，如「我對你的愛比酒精還濃，75%酒精抗拒不了愛你的心」等，紓緩防疫期間的緊繃氣氛。參加活動還可贏得富邦J卡刷卡金100元，中獎率100%，更有機會抽中LINE POINTS 5點實用小禮。

2月14日前登入富邦行動銀行可參加愛情轉轉樂，人人有獎，獎品有情話綿綿的最佳小幫手AirPods Pro、唯美燭光情人大餐、你儂我儂電影饗宴，及MyMusic免費聽音樂、myVideo免費看影片等。

台灣樂天市場於即日至2月13日早上9點59分止，推出以NBA為主題的情人節促銷活動 ─ 「閃閃情人禮–送你去美國看NBA」，每天將在站上限量發放超值折價券。

北富銀精選20家暖心分行舉辦「甜蜜攜手 皂就幸福」活動，客戶2/14當天至20家指定分行辦理交易，並於個人臉書分享此活動(須設定為公開貼文)，即可獲贈由唐氏症青年手作的「花漾玫瑰皂」，支持他們自食其力打造屬於自己的精品品牌。手工皂經17道工法處理，完美展現玫瑰花瓣的立體美感，綻放姿態彷彿細訴著「愛」的無私與奉獻。圖／北富銀提供
北富銀LINE官方帳號正在舉辦搖愛情好運籤詩活動，2/14前於LINE官方帳號完成個人化服務綁定，即可搖愛情籤詩，且可獲贈富邦J卡刷卡金100元，還有機會抽中LINE POINTS 5點實用小禮。圖／北富銀提供

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