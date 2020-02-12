疫情下如何過情人節？逾七成選擇宅在家

受新冠病毒疫情影響，2020今年情人節流行在家過！最新統計，逾半數改變慶祝方式，宅在家最HOT。調查已有逾七成情人選擇在家過，其次是網路選購贈送禮品。「空中傳情」慶祝情人節，表達愛意「不見如見」成今年主流。

台北富邦銀行近日針對客戶做了一份情人節調查，顯示約七成客戶新型冠狀病毒疫情影響，計劃改變消費行為，主要在減少聚餐、逛街與出遊等的頻率（77%）；即便情人節將至，超過半數表示將改變慶祝方式，以「不出門在家慶祝」佔最大宗（74%），其次為改用網購採買禮物（26%）、延後慶祝（14%）。

因應生活氛圍的轉變，北富銀今年邀客戶以LINE官方帳號、行動銀行「空中傳情」慶祝情人節，表達愛意「不見如見」。

北富銀LINE官方帳號今年特別推出搖愛情好運籤詩贏芳心活動，即日起至2月14，於LINE官方帳號完成個人化服務綁定，即可搖愛情籤詩，且能轉寄給心儀的對象，籤詩以幽默的方式與時事結合，如「我對你的愛比酒精還濃，75%酒精抗拒不了愛你的心」等，紓緩防疫期間的緊繃氣氛，增添趣味；參加活動還可贏得富邦J卡刷卡金100元，中獎率100%，祝福客戶愛情、健康、事業等樣樣滿分，更有機會抽中LINE POINTS 5點實用小禮，讓今年的情人節收禮收到手軟。

此外，2月14日前登入富邦行動銀行可參加愛情轉轉樂，轉出屬於你的情人節禮物！獎品包羅萬象，且人人有獎，有情話綿綿的最佳小幫手AirPods Pro（市價7,990元）、唯美燭光情人大餐（王品餐券2張，市價3,058元）、你儂我儂電影饗宴(電影票2張)，及MyMusic免費聽音樂、myVideo免費看影片，從視覺味覺到聽覺，將浪漫一網打盡。

2月14當天，北富銀也精選20家暖心分行舉辦「甜蜜攜手 皂就幸福」活動，邀請客戶至20家指定分行辦理交易，並於個人臉書分享此活動（須設定為公開貼文），即可獲贈由唐氏症青年手作的「花漾玫瑰皂」，支持他們自食其力打造屬於自己的精品品牌。手工皂經17道工法處理，完美展現玫瑰花瓣的立體美感，綻放姿態彷彿細訴著「愛」的無私與奉獻。

北富銀表示，不同以往，今年分行與ESG深度結合，由情人節活動打頭陣，未來將舉辦一系列內容豐富、多元的ESG活動，希望擴大在地影響力，號召更多各地的有志之士一起為永續環境與美好社會努力。

了解活動詳情點這