花旗提升福利 延長產假至16周、陪產假4周居冠
外銀持續提升職場福利。花旗(台灣)銀行近日宣布於2020年1月1日起全面提升員工福利，全台灣4,000多位同仁皆可享有，包含延長產假至16週、陪產假4週及提供收養假4週，皆大幅優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有。
國內產假根據勞基法規定為56天、相當於兩個月，陪產假則為5日。近年外銀持續提升行內福利，拉高產假與陪產假天數，花旗銀今（12）日宣布也跟上。
花旗(台灣)銀行人資長劉愛璇表示。花旗集團日前宣布2020年1月1日起，產假由原本的法規基本日數8週一口氣延長至16週，陪產假由5天倍增至4週（陪產假天數居國內金融業之冠），更特別提供4週收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來；花旗台灣全體同仁也同步適用此福利。
此外，體恤員工辛勞，花旗台灣於多年前便開始提供一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，家庭成員需要照顧時，可隨時申請，讓員工可以無後顧之憂地兼顧工作與家庭。
而在性別平權上，花旗更是引領國內金融業的標竿企業。花旗(台灣)女性同仁占全員70%，一級高階主管中更有高達60%是女性，遠高於一般金融業，亦高於集團的33%。考量女性同仁不論在職涯發展或親子教養上更需要協助，花旗台灣同仁於2018年成立Citi Women’s Network員工社群，提供多元資源與支持，啟發女性同仁，鼓勵進步價值。
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