快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

花旗提升福利 延長產假至16周、陪產假4周居冠

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
花旗(台灣)銀行宣布2020年1月1日起全面提升員工福利，包含延長產假至16週、陪產假4週及提供收養假4週，皆大幅優於國內勞基法規定。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

外銀持續提升職場福利。花旗(台灣)銀行近日宣布於2020年1月1日起全面提升員工福利，全台灣4,000多位同仁皆可享有，包含延長產假至16週、陪產假4週及提供收養假4週，皆大幅優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有。

國內產假根據勞基法規定為56天、相當於兩個月，陪產假則為5日。近年外銀持續提升行內福利，拉高產假與陪產假天數，花旗銀今（12）日宣布也跟上。

花旗(台灣)銀行人資長劉愛璇表示。花旗集團日前宣布2020年1月1日起，產假由原本的法規基本日數8週一口氣延長至16週，陪產假由5天倍增至4週（陪產假天數居國內金融業之冠），更特別提供4週收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來；花旗台灣全體同仁也同步適用此福利。

此外，體恤員工辛勞，花旗台灣於多年前便開始提供一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，家庭成員需要照顧時，可隨時申請，讓員工可以無後顧之憂地兼顧工作與家庭。

而在性別平權上，花旗更是引領國內金融業的標竿企業。花旗(台灣)女性同仁占全員70%，一級高階主管中更有高達60%是女性，遠高於一般金融業，亦高於集團的33%。考量女性同仁不論在職涯發展或親子教養上更需要協助，花旗台灣同仁於2018年成立Citi Women’s Network員工社群，提供多元資源與支持，啟發女性同仁，鼓勵進步價值。

花旗
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

太太生產先生可休四周 花旗陪產假金融業最優

太太生產先生可休四周 花旗陪產假金融業最優

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

相關新聞

銀行推「防疫」回饋 搶宅消費市場

近期新冠肺炎疫情影響，戴口罩、多消毒、勤洗手已成為多數民眾防疫的重要舉動，也有不少人選擇直接待在家中的防疫方式，以避免不必要的人群接觸，銀行順勢推出「宅消費回饋」助防疫，讓待在家透過網路平台購物者享更多回饋。

信用卡優惠年度更新 4大類卡種盤點

2020年各家信用卡的權益陸續更新，建議民眾可以定期檢視錢包內信用卡，以確保刷卡權益；針對多數持卡人在乎的現金回饋、哩程回饋、網購、行動支付點數等多個角度出發，今年這四大類信用卡值得注意。

券商：美經濟受疫情影響輕微

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發酵，人員流動及生產活動已經受到明顯的限制，預料將反映在2、3月的數據中，各大研究機構紛紛下調本季經濟成長預測，美國經濟成長動能，也將因外溢效應而波及。

因應疫情 醫療險、壽險、旅平險怎麼選？

WHO（世界衛生組織）宣布新型冠狀病毒疾病定名為COVID-19，自疫情爆發以來全球確診逾4.4萬例、至少1,113人死...

玉山要當信用卡二哥 Q1從中信搶發蘭城新月聯名卡

玉山銀緊盯國內信用卡市場版圖，2020年第1季宣布與宜蘭最大百貨公司蘭城新月廣場合作發行「玉山蘭城新月聯名卡」，正式從中...

新台幣開盤 貶值0.2分

新台幣今（12）日早盤以30.070元兌1美元，貶值0.2分開出。

1月營收申報 20家公司申請展延

上市櫃公司陸續公布一月份營收，但據金管會證期局昨統計，仍有四百五十四家上市櫃公司未申報，其中已有二十家上市櫃公司表示，受到中國大陸部分地區管制，員工無法如期回崗位，確定無法在十五日前申報，將個別向金管會申請展延。

打敗綠巨人 元大銀登買債王

櫃買中心公布1月債券買賣超統計，民營元大銀行以黑馬姿態衝出，單月大買101.4億元債券，奪下1月國內買債王寶座，引起市場關注。與緊追在後的「綠巨人」中華郵政單月買超45.1億元相比，元大銀上月大手筆敲進台債，金額足足是中華郵政的2.25倍。

國際板債贖回潮 衝擊壽險息收

美債利率直直落，國際板債券爆提前贖回潮，據金管會統計，近五個月合計49檔、136.62億美元（新台幣4,112億元）國際板債遭贖回，一旦國際板債被大量贖回，恐衝擊壽險業利息收益，市場評估再投資利率會從4.5%～5％降到4％左右，恐無法支撐現有宣告利率及保單利率。

國人去年刷卡簽帳 雙高

金管會昨（11）日公布信用卡業務概況，2019年一年信用卡簽帳金額高達3兆2,227億元，不僅金額創新高，年成長率11.76%，也同創歷史新高紀錄。

疫情效應 68家營收申報受影響

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，68家上市櫃公司1月營收申報恐受影響，金管會昨（11）日表示，根據證交所及櫃買中心調查，已有20家上市櫃公司1月營收確定無法如期在15日前申報，48家尚未回覆或回覆不確定。

2020一銀陪您專案 伸援手

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，中國大陸封城停工城市不斷增加，對受其產業鏈影響的台商企業及其員工造成不小衝擊，為使企業資金調度及個人貸款、信用卡繳費無後顧之憂，第一銀行針對企業及個人推出「2020一銀陪您」專案，提供遭疫情影響的企業及個人度過難關。

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

禁口罩出口的關鍵因素...王美花透露心底話

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

鴻海祭「三信三定」 深圳復工

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

陸經濟若崩盤「台灣跟著慘」？ 網爽揭內幕：台積電也好好的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。