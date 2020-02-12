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因應疫情 醫療險、壽險、旅平險怎麼選？

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
因應疫情，醫療險、壽險、旅平險怎麼保，有眉角。(宏泰人壽/提供)

WHO（世界衛生組織）宣布新型冠狀病毒疾病定名為COVID-19，自疫情爆發以來全球確診逾4.4萬例、至少1,113人死亡。除了排隊搶口罩、預訂消毒酒精之外，還可以為自己的生命、健康防護做些什麼？

針對疫情防護，宏泰人壽理賠部協理蔡永澄提醒，身體不適，特別是有咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀時，務必戴上口罩，另可搭配酒精乾洗手等消毒用品，隨時保護自己。

保險保障方面，實支實付型的住院醫療險，會是不錯的選擇。

蔡永澄表示，實支實付住院醫療險是各種疾病的防護基底，不僅針對法定傳染病，平日身體不適時也能用到。

以宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）為例，同時提供住院日額給付、住院雜費和手術醫療(門診/住院)限額實支實付，日額與實支實付兼具，保障更完整。

宏泰人壽已將法定傳染病納入所有住院醫療險的保障範圍，並未列為除外責任，實支實付型或日額型皆同。

保戶萬一不幸因法定傳染病，例如：新冠肺炎武漢肺炎）而須住院治療，將依保單上的各項醫療給付項目，承擔約定的給負責任。

壽險方面，蔡永澄表示，壽險旨在保障家中經濟支柱萬一倒下時，家中老小的生活可以獲得照料。倘若原先就有投保壽險，萬一不幸罹患新冠肺炎導致身故或失能，壽險也會給付一次性理賠。

尚未投保壽險但想做規劃的民眾，蔡永澄提醒，一定記得要在投保前和壽險顧問討論清楚保額是否足夠因應；一旦遭逢不幸，遺留下來的保險理賠金必須要能因應家中開支。

以投保宏泰人壽宏觀人生終身壽險 （WLA）為例，保費低廉，保障終身，提供身故及完全失能保障。繳費期間內致成第二至六級失能時，豁免未到期保險費。

該商品也可搭配其他醫療、傷害附約保險，建構完整的保障平台，是適合一般民眾且可提供基本保障的壽險商品。

旅平險方面，宏泰人壽呼籲民眾，盡量避免在此時出國，若非不得已必須出國旅遊或洽公，一定要記得為自己投保旅平險。

人在國外，就醫費用可能不便宜，宏泰人壽提醒民眾，投保旅平險時，務必選擇有海外急難救助保障，及海外醫療保障的產品。

萬一在海外罹患新冠肺炎，並前往醫院就醫治療，海外就醫治療產生的相關醫療費用都能以旅平險中的海外突發疾病相關給付項目申請理賠。

宏泰人壽e起遨遊旅行平安保險內容包含：身故保險金、失能保險金、傷害醫療保險金、海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金。

如至日本、歐洲、紐澳地區可提高限額200%，美加地區最高至350%；更享有 29 項海外急難救助，如旅遊協助及法律協助，保戶在海外遭遇困難時可以獲得幫助。

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