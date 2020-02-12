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中信證券主辦冠西電首檔競拍可轉債 今起投標

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

中國信託綜合證券主辦冠西電子企業股份有限公司（簡稱「冠西電」，股票代號2466）發行的有擔保可轉換公司債(簡稱「可轉債」)「冠西三」（債券代號24663），採競價拍賣方式承銷，今（12）日開始投標。

競拍底標價為102元，每人最高得標張數合計不超過266張，投標期間為今（2020）年2月12日至14日三個營業日，預計今年2月18日開標、今年2月27日於櫃檯買賣中心掛牌。

「冠西三」由中國信託商業銀行擔保，共發行3,000張面額新台幣10萬元的債券，發行總面額為新台幣3億元，扣除依法承銷團保留自行認購340張，餘2,660張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率108%，轉換價格為38元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，冠西電現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於到期滿三年，依面額新台幣10萬元賣回予發行公司，且本次由中國信託銀行擔保，對投資人相對有保障。

冠西電主要從事裝飾燈、光電元件及電子產品生產及銷售。裝飾燈產地設於印尼，在中美貿易戰下具成本優勢，今年預期美系客戶新訂單增加、自動化生產及新產品研發有成，將成為主要成長動能。

光電元件則以光繼電器、光耦合器產品為主，客戶主要為國際大廠，獲利穩定；電子產品近期策略方向由OEM(代工生產)轉為ODM（委託設計代工），以具技術趨向、高獲利性產品為開發重點，預期下半年新業務將有較顯著的成果。

中長期發展方向，可留意冠西電在印尼蘇加武眉（Sukabumi）土地開發案，此開發案鄰近興建中的蘇加武眉機場、高速公路，加上該土地取得成本低，預期在基礎交通建設相繼完工下，冠西電業外將有評價利益認列，挹注公司獲利，為冠西電另一項成長動能。

中國信託證券致力推動最佳金融服務，2019年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一KY」，創下業界先例，帶動市場以競拍發行可轉債的趨勢。

本次冠西電看中中信證券的卓越表現，選擇中信證券擔任本次可轉債之主辦承銷商，有別於以往以詢圈方式，「冠西三」改採競拍方式承銷，預期將持續帶動可轉債競拍之熱潮。

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