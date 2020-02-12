太太生產先生可休四周 花旗陪產假金融業最優
花旗（台灣）銀行近日宣布自2020年1月1日起全面提升員工福利，包含延長產假至16周、陪產假四周及提供收養假四周，皆大幅優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有，其中陪產假天數居國內金融業之冠。
花旗表示，以開放多元的企業文化，規劃多樣貼心的制度與措施，為員工打造工作與生活平衡的幸福職場，提倡不論性別，在工作與家庭中都應互相扶持，這也更能促進大眾的性別平等意識。
花旗人資長劉愛璇表示，產假由原本的法規基本日數8周一口氣延長至16周，陪產假由五天倍增至四周，讓花旗的陪產假天數居國內金融業之冠，更特別提供四周收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來。
此外，體恤員工辛勞，花旗台灣於多年前便開始提供一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，家庭成員需要照顧時，可隨時申請，讓員工可以無後顧之憂地兼顧工作與家庭。
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