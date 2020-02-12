玉山要當信用卡二哥 Q1從中信搶發蘭城新月聯名卡

玉山銀緊盯國內信用卡市場版圖，2020年第1季宣布與宜蘭最大百貨公司蘭城新月廣場合作發行「玉山蘭城新月聯名卡」，正式從中國信託手中拿下蘭城新月廣場聯名卡，成為玉山銀今年第1季新卡成長挹注黑馬，信用卡版圖爭霸戰正式開打。

去年下半年，中信蘭城新月聯名卡卡友就陸續收到中國信託銀通知，在10日終止與宜蘭新月廣場的聯名卡合作，宣布自11日開始，舊卡將自動失效無法在刷卡消費。

玉山銀11日宣布推出「玉山蘭城新月聯名卡」，優惠內容包括蘭城新月廣場館內消費指定餐飲或專櫃最高享有七折起，聯名卡消費滿額平日免費停車最高5小時，館內消費回饋玉山紅利點數，一般消費單筆滿25元可以累積玉山紅利點數1點，蘭城新月廣場館內刷卡消費，可享每1,000點玉山紅利點數折抵60元，最高折抵當筆交易100％。

玉山銀近年積極發行新卡，包括搶下南山廣場聯名卡，又陸續推出U Bear卡，今年首季再度宣布推出「玉山蘭城新月聯名卡」，布局台灣信用卡版圖野心態度積極。

玉山銀去年流通卡數增加95萬張、總流通卡數達582萬張，2019年全年淨流通增加卡數是前五大發卡行中第一高，第二高為前五大發卡行中的北富銀淨增加80萬張，單年度淨增加卡量第三高為台新銀的70萬張。

反觀第二大發卡行國泰世華銀全年流通卡僅淨增加38萬張、中國信託商銀全年更僅淨增加3.7萬張。

統計至去年底為止，流通卡第一高仍為中國信託商銀的687萬張、第二為國泰世華銀的673萬張、第三高為玉山銀的582萬張、第四高為台新銀的535萬張、第五名為北富銀的328萬張，花旗銀則從第五名退居第六位、流通卡數維持在289萬張。