推展青年志工服務 元大文教基金會獲頒績優團體

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）集團的元大文教基金會，長期推動青年志工服務，提供青年服務的社會資源，獲得教育部青年發展署「108年推展青年志願服務績優團體」肯定。元大文教基金會以教育為本，把愛與資源分享給有需要的人，強調「公益」與「實踐」，連結友好夥伴及教育團體共同合作，結合集團資源出錢出力，建立「善」的循環。

2019年元大文教基金會公益服務受惠約264,299人次，志工參與約1,731人次，累計志工時數約9,159小時，在推動相關公益活動的具體做法，如「元大輔大夢想起飛」、「元大優秀人才獎學金」，提供直效經費，協助弱勢青年翻轉生命並倡導青年志願服務；辦理「Dream Big元大公益圓夢計畫」，提供青年創新服務方法及經費資源，藉由計畫執行過程，志工與參與者一同完成目標，讓愛的力量加乘，共同構築友善的環境。

元大文教基金會青年志工成員主要來自於集團青年同事、集團同事青年眷屬、受領本會「元大輔大夢想起飛」助學金及「元大優秀人才獎學金」的青年學子及他們的朋友、同學。集團同仁自發性參與公司自辦或合辦活動，擴大公益效益。此外，元大文教基金會也建制互動志工組織，使志工持續、穩定、熱情參與集團與公益夥伴的志工活動，讓同仁有更多關懷社會與投入愛心的機會。

元大文教基金會實踐公益理念，鼓勵並幫助需要的團體，未來將持續邀請志同道合的夥伴加入志工行列，吸納更多愛心力量。

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