LINE、LINE Bank與LINE Pay 研發工程團隊首度聯合徵才

LINE今天宣布，年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才，向資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手發出英雄帖。

今天起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，預計4月25日於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試。（有鑒於疫情發展情況未明，4月25日的現場徵才活動將視政府公告等資訊審慎評估，若有必要提出應對措施或改期將再通知）。

LINE表示，LINE Bank 積極招募金融科技領域人才，此次共釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域。至於LINE通訊軟體，在台灣現有超過2,100萬的月活躍用戶。除了通訊，LINE也積極針對台灣在地市場打造圍繞用戶生活的服務，並將在2020年運用人工智慧技術全面提升各服務的使用者體驗，開出職缺的團隊包括­­LINE資料工程團隊、商家資訊服務LINE SPOT等。

LINE Pay為提供給用戶更便利完善的支付體驗，持續壯大技術開發團隊，開出職缺的2個團隊包含與國際團隊共同合作，開發創新支付與金融服務體驗的 LINE Pay Development 團隊。以及策劃產品上線測試流程，並確保及優化服務品質的 LINE Pay QA團隊。