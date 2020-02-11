美公債利率探低 國際板債近五月爆贖回4,100億元

美債利率直直落，尤其是新型冠狀病慣疫情更加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，據金管會統計，最近五個月合計已有49檔、136.62億美元國際板債贖回，換算新台幣約4,112億元。後續恐衝擊壽險公司保單投資收益率，影響利變保單利率宣告。

2019年8月美國10年期公債利率一度降到1.43％，之後雖有回升，去年11月初，10年期又回到1.92％，但短短三個月後10年期美債殖利率已降到1.52％，新冠疫情衝擊全球金融市場下，大筆資金湧入債市避險，加重美債利率再降，由於之前國際板債券不少是4.4～5％的利率，在市場利率極低下，債券發行人可能提前贖回再重新發行，爆發大舉贖回潮。

證期局官員表示，據統計，2018年9到12月提前贖回僅2檔、金額2.67億元，2019年元月也僅提前贖回了0.5億美元，合計僅3.17億美元。但2019年8月美債殖利率急降，美國10年期公債利率一度降到1.43％，衝擊國際板債大舉贖回。

2019年9月以後至年底四個月即有36檔、109.68億美元被提前贖回，占總發行規模46檔、120.69億元的九成以上，2020年元月持續擴大贖回潮，單月再增13檔26.94億元遭贖回，全數是不等到期、提前贖回。最近五個月合計提前贖回了136.62億美元，較2018年同期成長420倍之多。

國際板目前約八成以上握在壽險公司手中，保險局在2017年6月14日之後，限制壽險業投資國際板的可贖回期必須不低於五年，即之後買的國際板債都是2022年之後才會陸續進入可贖回期，但2017年6月之前投資，多為三年期，因此今年上半年有大量贖回壓力。

一旦被大量贖回，恐衝擊壽險業利息收益，投資收益率受到影響，市場評估再投資利率會從4.5～5％降到4％左右，恐無法支撐現有宣告利率及保單利率。