產險公司尬服務 旅綜險理賠大閃綠燈

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，新安東京海上產險、旺旺友聯產險，不約而同瞄準旅綜險的理賠，合計推出三項領先業界的措施：派員到府取件、海外突發疾病「影本」理賠、專屬申請郵箱，盼透過這些綠色通道，讓保戶安心並減少傳染機會。

新安東京海上產險今天(11日)宣布，該公司保戶申請旅綜險理賠時，若明顯有外出困難，只要備妥資料，該公司將指派快遞前往收件。

民眾申請旅綜險理賠，產險公司派快遞到府取件，過去未曾聽聞，新安產險此舉，創下產險界先例。

旺旺友聯產險今天也宣布，針對旅綜險的保障項目，也就是海外突發疾病，於政府規定的防疫期間，接受「影本」理賠，同樣創下國內產險業先例。

旺旺友聯產險健康傷害險部主管解釋，影本理賠為，直接把醫療單據的正本影印出來即可，影本理賠比副本理賠還要簡便。

她表示，有些醫療險接受副本理賠，但副本還是得要有醫療診所蓋的章，上頭有「副本」、「與正本相符」等字眼，影本則不需此麻煩程序。

旺旺友聯產險表示，影本理賠的目的，要讓客戶全心休養，並減少傳染機會。

該公司保戶在防疫期間，若有海外突發疾病的醫療費用，可準備診斷書、單據及本人受款帳號資料，向旺旺友聯產險申請影本理賠。公司確認無誤後，即會將款項匯入保戶帳號，並簡訊通知保戶。

新安東京海上產險、旺旺友聯產險今天還不約而同宣布，增設旅綜險的專屬申請理賠信箱。

新安東京海上產險表示，該公司保戶若確診或隔離，只要透過專屬旅綜險申請理賠信箱，或24小時0800免付費專線，將理賠所需的申請書、診斷書、醫療收據等文件，先E-Mail至e-claim@tmnewa.com.tw，審核無誤，待正本資料補入後即進行賠付。

旺旺友聯產險也宣布，為體恤確診或隔離的保戶，該公司建置專門處理、快速理賠的信箱：Ewantravel@wwunion.com，另也有全天候24小時免付費客服專線0800-024-024，盼為防疫盡份心力。