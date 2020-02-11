快訊

內湖新明路連續多日汽油味 中油設緊急指揮所抽油水

世界末日？口罩、衛生紙之亂後 全聯「2物」又被掃光

逾兆元保險公司增專業董事 3月1日上路

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

兆元以上規模保險業，今年起需增列專業董事席次。金管會保險局今（11）日公布經參酌「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，已完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案預告，預計2020年3月1日正式上路，今年股東會若有屆期改選的董監事將適用。

保險局副局長張玉輝表示，此次修正重點為資產規模達新台幣1兆元以上的保險業，董監事人數在五人以下者，專業董事由二人調整為三人，董監事人數超過五人者，每增加三人應再增加一人，專業常務董事由二人調整至三人，且專業董事應由自然人擔任，單一法人及政府100%持股者，專業董事無須為自然人。

保險局統計，目前資產逾兆元的保險公司有八家，分別是國壽、南山人壽、富邦人壽、新壽、台灣人壽、中壽、三商美邦人壽與全球人壽。此修法預計3月1日上路，今年股東會若有董監事任期期滿，改選後下一屆將開始適用。

據了解依現行規定，我保險公司須調整為自然人或增設專業董事的有六家，須調整一位專業董事；其中亦有二家須增設或重新認定專業監察人，一家要調整二位、一家只須增設一席。目前部分有些董事經過其他資格條款認定後，可能已符合專業的資格條件，只需調整為自然人即可，保險局強調下屆才適用，因此還有時間調整，目前尚未統計需調整家數。

保險 股東會 富邦人壽
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

金管會去年罰款收入 保險業占45%…

類全委保單費用 全都露

保險業掃貨 去年吃下97%

金管會盯保險業高薪肥貓 三類公司需揭露

相關新聞

產險公司尬服務 旅綜險理賠大閃綠燈

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，新安東京海上產險、旺旺友聯產險，不約而同瞄準旅綜險的理賠，合計推出三項領先業界的措施：派員...

美公債利率探低 國際板債近五月爆贖回4,100億元

美債利率直直落，尤其是新型冠狀病慣疫情更加重美債利率的下行壓力，國際板債券爆提前贖回潮，據金管會統計，最近五個月合計已有...

新冠肺炎影響 20家上市櫃公司交不出一月營收

上市櫃公司陸續公布一月分營收，但據金管會證期局今上午統計，仍有454家上市櫃公司未申報，其中已有20家上市櫃公司已表示，...

台籍員工不想回大陸工作 金管會：銀行要尊重員工意願

金管會今公布最新統計，目前國銀有14家台資銀行在大陸有設據點，其中受到這次疫情影響的高達13家台資銀行。目前所有台資銀行...

和泰產險高層異動 張永固、章明純出任董總

和泰產險今（11）日公布訊息，由於原董事長鄭林經、總經理詹文全任期屆滿，繼3日股東臨時會，改選由前全球人壽總經理張永固出...

跟熊大當同事 LINE研發工程團隊首度大徵才

LINE今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與L...

全民防疫金融服務在家辦 換匯、信貸、繳費不出門

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中華開發金控今天表示，集團各成員，包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融...

疫情延燒 中華信評：對台灣資產證券化交易案影響不一

目前接受中華信評評等監視的兩檔資產證券化交易案，均以中小企業之債權做為標的資產。中華信評表示，兩檔資產證券化交易案件對易...

股匯齊揚 台幣一度站上29字頭

台北股、匯市今天同步走揚，台幣開盤小幅貶值之後，跟隨主要亞幣升值的腳步，展現強勁升值力道，盤中升破30元整數關卡，一度大漲1.27角，來到29.975元價位。

一銀推出紓困方案 助中小企業及個人抗疫

隨新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，中國大陸封城停工城市不斷增加，對受產業鏈影響的台商企業及其員工造成不小衝擊。為使企業資金...

金融業工會發函金管會、勞動部 要求拒派勞工返陸工作

年後中國陸續開工，台灣很多銀行也在大陸有分行及子行，全國金融業工會聯合總會發文勞動部及金管會要求銀行不應指派勞工前往中國...

新台幣開盤貶值0.8分後強彈1.17角 重返29字頭

新台幣今（11）日早盤以30.110元兌1美元，貶值0.8分開出。

熱門新聞

咖啡跨店寄杯 小七參戰

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

禁口罩出口的關鍵因素...王美花透露心底話

不知不可！ 勞退新制自提省稅這麼做省最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。