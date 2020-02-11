逾兆元保險公司增專業董事 3月1日上路

兆元以上規模保險業，今年起需增列專業董事席次。金管會保險局今（11）日公布經參酌「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，已完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案預告，預計2020年3月1日正式上路，今年股東會若有屆期改選的董監事將適用。

保險局副局長張玉輝表示，此次修正重點為資產規模達新台幣1兆元以上的保險業，董監事人數在五人以下者，專業董事由二人調整為三人，董監事人數超過五人者，每增加三人應再增加一人，專業常務董事由二人調整至三人，且專業董事應由自然人擔任，單一法人及政府100%持股者，專業董事無須為自然人。

保險局統計，目前資產逾兆元的保險公司有八家，分別是國壽、南山人壽、富邦人壽、新壽、台灣人壽、中壽、三商美邦人壽與全球人壽。此修法預計3月1日上路，今年股東會若有董監事任期期滿，改選後下一屆將開始適用。

據了解依現行規定，我保險公司須調整為自然人或增設專業董事的有六家，須調整一位專業董事；其中亦有二家須增設或重新認定專業監察人，一家要調整二位、一家只須增設一席。目前部分有些董事經過其他資格條款認定後，可能已符合專業的資格條件，只需調整為自然人即可，保險局強調下屆才適用，因此還有時間調整，目前尚未統計需調整家數。