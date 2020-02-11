富邦投信申請越南30、布蘭特原油槓反指數

證交所今（11）日受理富邦投信申請三指數認可，包括「富時越南30指數」、「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」以及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」資格認可，為投信公司今年第1件ETF標的指數資格申請案。

證交所表示，根據申請資料，「富時越南30指數」由富時國際指數公司編製，成分股為越南胡志明證券交易所中，考量外資持股限制及流動性後，篩選市值最大的30檔股票，並採用調整後市值加權計算權重，綜合反映越南市場的股票表現。

「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」則為標普道瓊斯指數公司編製，分別追蹤道瓊布蘭特原油ER指數的單日報酬正向2倍與單日報酬反向1倍報酬表現，另「道瓊布蘭特原油ER指數」成分是英國洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）掛牌交易單一月份布蘭特原油期貨契約。