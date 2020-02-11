新冠肺炎影響 20家上市櫃公司交不出一月營收

上市櫃公司陸續公布一月分營收，但據金管會證期局今上午統計，仍有454家上市櫃公司未申報，其中已有20家上市櫃公司已表示，受到中國部分地區管制影響員工無法如期回崗位，確定無法在15日前申報，將個別向金管會申請展延。

證期局日前已公告，原本公開發行公司要在2月10日前申報一月營收，但受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，一月營收申報期限可延長到2月15日。

據證期局統計，整體應申報的上市櫃家數共1715家，統計截至今天上午11時，僅有1261家上市櫃公司申報，約占整體的74%，另有454家還未申報。

證期局副局長蔡麗玲表示，經過證交所與櫃賣中心用問卷調查，有20家上市櫃表示無法在2月15日前申報，無法確定與沒回覆的有48家，其餘386家上市櫃公司回覆可在15日前申報。那20家上市櫃公司表示，無法如期申報的主要原因皆是因當地政府限制外地員工回到工作崗位。

蔡麗玲指出，如果上市櫃公司無法在2月15日前申報，可以檢具理由向金管會申請展延，至於可展延多久要視個案而定。