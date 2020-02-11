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陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

大陸擴大封城 14家台資銀行全數受影響

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

新冠肺炎武漢肺炎）疫情蔓延，大陸擴大封城範圍，使得在大陸設有據點的14家台資銀行全數受到影響，台資銀行全部被派到當地的台籍員工有552人，目前留守的多達511人。

大陸封城或封小區的城市範圍愈來愈大，金管會銀行局今天表示，到目前為止，所有採封閉管理的城市，包括北京、上海、天津、昆山、成都、武漢等共有15個城市，使得14家在大陸設點的台資銀行，全數受到影響。

銀行局表示，所有封閉管理的城市，台資銀行留在當地的台籍員工有511位。

14家台資銀行全部被派到當地的台籍員工有552人，留守的有511人。

銀行局上周公布留在當地的台籍員工只有101人，這幾天隨著封城範圍擴大，留在當地的台籍員工也擴大到511人；銀行局要求台資銀行要追蹤員工健康情況，國內外從業人員若有確診病例就要立即通報，目前都採分班或在家上班方式，總行，分散風險。

此外，從上周到本周，也有七位台籍員工從台灣返回大陸，銀行局表示，這七位是依原休假規劃返回大陸，包括彰銀六位，分別回到南京及福州；華銀一位，返回福州。

對於外傳有員工不想回大陸？銀行局表示，目前台籍員工的健康狀況良好，不願回去的，各銀行也已說明會尊重員工意願，員工若想利用自已休假留在台灣，銀行也會尊重員工意願。

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