台籍員工不想回大陸工作 金管會：銀行要尊重員工意願

金管會今公布最新統計，目前國銀有14家台資銀行在大陸有設據點，其中受到這次疫情影響的高達13家台資銀行。目前所有台資銀行台籍員工共552人，其中留守大陸共有511人，有41人在台灣。針對有員工不想回大陸返工，金管會今表示，如果員工願意用自己休假留在台灣，銀行必須尊重員工意願。

金管會銀行局今公布最新統計，目前共14家台資銀行在大陸設有據點，若以目前封城與封閉式管理的地區來看，有13家台資銀行受到影響，包含土銀、台企銀、台銀、合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、王道銀、永豐銀、玉山銀、中信銀等，唯一目前沒有台籍員工留守當地的是北富銀。

依據銀行局統計，整體國銀派去大陸的台籍員工總共552人，目前共有511人留守當地，另41人留在台灣。但有員工反映不想回大陸工作，銀行局副局長莊琇媛表示：「各銀行會尊重員工意願，員工如果想用自己的休假留在台灣，銀行要尊重員工意願。」

莊琇媛強調，已要求所有國銀若出現確診病例，需要立即通報，目前所有留守大陸的員工都安好，沒有接獲確診通報。營業情況來看，除武漢地區2月14日才開業外，其餘部分地區採封閉式管理，銀行要提供防疫物資，採兩班輪流、在家辦公等政策，在尊重員工意願上做人力調度。