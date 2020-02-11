國人真會刷 去年一年刷了3.2兆再創新高

金管會公布信用卡業務概況，去年一年信用卡簽帳金額高達3兆2,227億元，創歷年新高，年成長率11.76%也是歷史高。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到去年12月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數4,739萬張、總有效卡數約3,192萬張。

循環信用餘額約1,139億元；未到期分期付款餘額約1,456億元；逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額的比率平均為0.21%

當月簽帳金額約2,909億元，為史上第五大，累計去年一年，刷卡金額則有3兆2,227億元，比前年大增11.76%，為史上最大增幅。

刷卡金額大增原因主要包括第一，很多發卡機構提出很多優惠措施，增進持卡人消費意願，將現金轉成信用卡消費。第二，收單機構不斷擴點，使用場域擴大。

至於疫情會否影響信用卡刷卡？莊瑗媛表示，一周前，聯卡中心有統計，以面對面交易中有四成是跨區，也就是帳單地址跟消費地址不同，所以若因疫情關係到外購買減少，多少有影響，但不知影響多少，因也有可能線下交易少了，線上交易變多了，所以要再觀察。