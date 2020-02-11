和泰產險高層異動 張永固、章明純出任董總

和泰產險今（11）日公布訊息，由於原董事長鄭林經、總經理詹文全任期屆滿，繼3日股東臨時會，改選由前全球人壽總經理張永固出任董事長，今天召開董事會決議，總經理一職聘任前財團法人保險事業發展中心副總經理章明純接任，報請主管機關審查合格後生效。

和泰產險表示，新任董事長張永固，於保險產業界中經歷安聯人壽、國華人壽、全球人壽、朝陽人壽總經理豐富營運管理經驗，其中於全球人壽任職期間致力於制定各項制度規章，積極規畫核心新系統升級轉型等策略，實戰資歷卓越。

新任總經理章明純具備產壽險實務經驗30年以上，曾任國內產壽險公司高階主管、華南產險副總、台壽保產險總經理，嫻熟保險業營運管理。