對抗疫情 開發金集團推線上金融等多項服務

因應武漢肺炎疫情，中華開發金控今天表示，集團各成員，包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融理財服務，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施，與客戶一同防疫。

凱基銀行表示，近來統計行動與網路銀行服務，以「外幣匯率到價通知」及「數位信貸」使用需求增溫。

凱基銀行表示，外幣匯率到價通知功能提供多達13種外幣選擇，方便客戶隨時掌握外匯市場變化。透過外幣設價服務，只要事前透過客服電話，設定外幣兌換外幣的匯價，之後當價格抵達時，系統能24小時撮合，不受時間、地域限制。

凡是中華電信用戶，門號使用滿6個月且繳費正常，可透過手機門號申請凱基銀行信貸服務，平均只需3分鐘，就能線上完成手續，無須親赴銀行對保撥款。

隨著LINE成為民眾生活密不可分的通訊軟體，凱基銀行近期攜手LINE推出全新改版「生活繳費王」官方帳號，方便民眾不出門也能繳交帳單。凱基證券為台灣首家推出LINE個人化理財服務券商，可快速連結至網頁系統下單；凱基證券線上交易平台適時提供資訊協助客戶調整投資配置，讓客戶可以依需求與理財目標，即時獲得個人化的最佳投資組合。

對醫事人員保戶於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，中壽提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供）；並升級保戶關懷服務。許多民眾旅遊計畫可能因疫情生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務