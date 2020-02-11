快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟熊大當同事 LINE研發工程團隊首度大徵才

經濟日報 / 記者陳美君╱台北即時報導
跟熊大當同事！開發者看過來，LINE、LINE Bank與LINE Pay 研發工程團隊首度聯合徵才。 LINE/提供

LINE今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才！共計13個團隊正式向資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手發出英雄帖。今（11）日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，2020年4月25日當天將於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試。

三大事業體職缺一窺LINE 2020年發展動向

一、LINE Bank

在衝刺開業之際，LINE Bank 積極招募金融科技領域人才，共釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，期許建立精實團隊，傾力服務全台客戶，打造全民銀行。其中：以資訊技術人才需求最大，開出的職缺的6個團隊包括：

開發人人可輕鬆上手的金融服務應用程式的LINE Bank App開發團隊。

開發高效能且簡單易懂的網頁，結合 LINE 廣大的生態圈進行不同程度的技術整合，提供非應用程式使用者方便且快速的金融服務體驗的LINE Bank Web開發團隊。

提供 LINE Bank 重要金融產品，包含台幣存款、放款、匯款之金流服務，為 LINE Bank 最重要的應用系統基礎的LINE Bank 核心系統團隊（Core Banking）。

提供 LINE Bank 金融產品外之平台服務系統，包含風險管理、支付應用、數位客服、辨識服務等多項服務系統，還有尚未公開的指標性系統平台的LINE Bank 營運支援系統團隊（Non-Core Banking）。

與日韓團隊密切合作與技術交流，提供合規的資訊安全管理，確保擁有最高水準的安全防護機制與應變能力的LINE Bank 資安團隊。

提供 LINE Bank 全體系統穩定與可靠的專業支援的LINE Bank資訊基礎服務團隊。

二、LINE

在台灣，LINE通訊軟體現有超過2,100萬的月活躍用戶。除了通訊，LINE也積極針對台灣在地市場打造圍繞用戶生活的服務，並將在2020年運用人工智慧技術全面提升各服務的使用者體驗，讓服務更有人味！開出職缺的4個團隊包括：

著重運用新技術，打造創新Ｏ2O應用的商家資訊服務LINE SPOT

人工智慧 LINE BRAIN 計畫的重要推手­­LINE資料工程團隊！此外，也會運用人工智慧相關技術像是自然語言處理、語意理解、OCR、eKYC等，協助LINE現有服務提升使用者體驗。

為LINE許多以網頁為基礎的服務擔任主要開發的前端團隊LINE UIT團隊

需確保系統架構、功能性完善，以及了解使用者體驗的測試團隊LINE QA團隊

三、LINE Pay

自2015年服務上線以來，LINE Pay持續引領台灣行動支付發展，今年用戶數將突破730萬大關，全台超過16.4萬個支付據點，兩個關鍵指標年成長率將近5成，顯見LINE Pay過去一年的躍進幅度。同時，延續LINE Pay「全球策略」，並看好日、韓、泰等國外來台旅客數逐年上升，LINE Pay等6大國際支付業者成立「行動支付跨境聯盟」，跨越國界的限制，提供給總計超過7,800萬的用戶更多回饋與優惠，為各國商店夥伴引進更多來客與商機。為提供給用戶更便利完善的支付體驗，LINE Pay 持續壯大技術開發團隊，開出職缺的2個團隊包含：

1） 與國際團隊共同合作，開發創新支付與金融服務體驗的 LINE Pay Development 團隊。

2） 策劃產品上線測試流程，並確保及優化服務品質的 LINE Pay QA團隊。

3個關鍵字看LINE的工程團隊文化：自主、開放、信任與尊重

LINE是個充滿挑戰，可發揮個人創意的工作環境，給予工程師最大的自由，鼓勵人才打造出令人驚艷服務。台灣是LINE在日韓總部以外，第一個成立工程團隊的市場。自2015年成立LINE台灣開發工程團隊迄今，團隊規模已超過百人。LINE台灣工程團隊是一個高手雲集、效率極高的跨國協作團隊，日常以台灣推出的服務為主要工作範疇，但在許多項目上都需要與總部成員密切協作。在這樣的工作氛圍中，無論是何地的成員，都是以自主（Take Ownership）、開放（Be Open)、信任與尊重（Trust and Respect）這三個LINE工程團隊的組織文化，作為日常溝通協作的重要精神。

LINE LINE Pay 人工智慧
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

全民防疫金融服務在家辦 換匯、信貸、繳費不出門

轉傳肺炎不實訊息 最高可處300萬罰金

嘉縣政府今起至周六 開放重大傷病患者免費領取口罩

疫情後線戰力 科技界動起來「幫全民找口罩」

相關新聞

新冠肺炎影響 20家上市櫃公司交不出一月營收

上市櫃公司陸續公布一月分營收，但據金管會證期局今上午統計，仍有454家上市櫃公司未申報，其中已有20家上市櫃公司已表示，...

台籍員工不想回大陸工作 金管會：銀行要尊重員工意願

金管會今公布最新統計，目前國銀有14家台資銀行在大陸有設據點，其中受到這次疫情影響的高達13家台資銀行。目前所有台資銀行...

和泰產險高層異動 張永固、章明純出任董總

和泰產險今（11）日公布訊息，由於原董事長鄭林經、總經理詹文全任期屆滿，繼3日股東臨時會，改選由前全球人壽總經理張永固出...

跟熊大當同事 LINE研發工程團隊首度大徵才

LINE今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與L...

全民防疫金融服務在家辦 換匯、信貸、繳費不出門

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中華開發金控今天表示，集團各成員，包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融...

疫情延燒 中華信評：對台灣資產證券化交易案影響不一

目前接受中華信評評等監視的兩檔資產證券化交易案，均以中小企業之債權做為標的資產。中華信評表示，兩檔資產證券化交易案件對易...

股匯齊揚 台幣一度站上29字頭

台北股、匯市今天同步走揚，台幣開盤小幅貶值之後，跟隨主要亞幣升值的腳步，展現強勁升值力道，盤中升破30元整數關卡，一度大漲1.27角，來到29.975元價位。

一銀推出紓困方案 助中小企業及個人抗疫

隨新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，中國大陸封城停工城市不斷增加，對受產業鏈影響的台商企業及其員工造成不小衝擊。為使企業資金...

金融業工會發函金管會、勞動部 要求拒派勞工返陸工作

年後中國陸續開工，台灣很多銀行也在大陸有分行及子行，全國金融業工會聯合總會發文勞動部及金管會要求銀行不應指派勞工前往中國...

新台幣開盤貶值0.8分後強彈1.17角 重返29字頭

新台幣今（11）日早盤以30.110元兌1美元，貶值0.8分開出。

名家觀點／央行數位幣…支付最後一哩路

去年底，中國人行透露即將推出數位人民幣（DCEP）。再加上臉書野心勃勃地推出將遍及全地表之加密貨幣Libra，關切此一議題人士注意到，這些事件激起了各國政府的危機意識，導致各國對央行數位貨幣（CBDC）的態度產生轉變，去年11月傳出有超過「200間德國銀行」的銀行協會，呼籲歐洲政府盡快推出「數位歐元」（Digital Euro）。

歷來第三高 金融業去年挨罰3億

強力整頓金融業，去年一年金管會的罰款收入突破3億元，達3億42萬元，為史上第三高，也是11年來新高，實際執行的決算數比預算數足足多出快1億元，隨著罰款上限提高，金融業也繃緊神經。

熱門新聞

咖啡跨店寄杯 小七參戰

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

專家示警：大陸若斷鏈 台韓越首當其衝

急轉直下 3月自行車展確定取消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。