跟熊大當同事 LINE研發工程團隊首度大徵才

LINE今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank，與LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才！共計13個團隊正式向資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手發出英雄帖。今（11）日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，2020年4月25日當天將於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試。

三大事業體職缺一窺LINE 2020年發展動向

一、LINE Bank

在衝刺開業之際，LINE Bank 積極招募金融科技領域人才，共釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，期許建立精實團隊，傾力服務全台客戶，打造全民銀行。其中：以資訊技術人才需求最大，開出的職缺的6個團隊包括：

開發人人可輕鬆上手的金融服務應用程式的LINE Bank App開發團隊。

開發高效能且簡單易懂的網頁，結合 LINE 廣大的生態圈進行不同程度的技術整合，提供非應用程式使用者方便且快速的金融服務體驗的LINE Bank Web開發團隊。

提供 LINE Bank 重要金融產品，包含台幣存款、放款、匯款之金流服務，為 LINE Bank 最重要的應用系統基礎的LINE Bank 核心系統團隊（Core Banking）。

提供 LINE Bank 金融產品外之平台服務系統，包含風險管理、支付應用、數位客服、辨識服務等多項服務系統，還有尚未公開的指標性系統平台的LINE Bank 營運支援系統團隊（Non-Core Banking）。

與日韓團隊密切合作與技術交流，提供合規的資訊安全管理，確保擁有最高水準的安全防護機制與應變能力的LINE Bank 資安團隊。

提供 LINE Bank 全體系統穩定與可靠的專業支援的LINE Bank資訊基礎服務團隊。

二、LINE

在台灣，LINE通訊軟體現有超過2,100萬的月活躍用戶。除了通訊，LINE也積極針對台灣在地市場打造圍繞用戶生活的服務，並將在2020年運用人工智慧技術全面提升各服務的使用者體驗，讓服務更有人味！開出職缺的4個團隊包括：

著重運用新技術，打造創新Ｏ2O應用的商家資訊服務LINE SPOT

人工智慧 LINE BRAIN 計畫的重要推手­­LINE資料工程團隊！此外，也會運用人工智慧相關技術像是自然語言處理、語意理解、OCR、eKYC等，協助LINE現有服務提升使用者體驗。

為LINE許多以網頁為基礎的服務擔任主要開發的前端團隊LINE UIT團隊

需確保系統架構、功能性完善，以及了解使用者體驗的測試團隊LINE QA團隊

三、LINE Pay

自2015年服務上線以來，LINE Pay持續引領台灣行動支付發展，今年用戶數將突破730萬大關，全台超過16.4萬個支付據點，兩個關鍵指標年成長率將近5成，顯見LINE Pay過去一年的躍進幅度。同時，延續LINE Pay「全球策略」，並看好日、韓、泰等國外來台旅客數逐年上升，LINE Pay等6大國際支付業者成立「行動支付跨境聯盟」，跨越國界的限制，提供給總計超過7,800萬的用戶更多回饋與優惠，為各國商店夥伴引進更多來客與商機。為提供給用戶更便利完善的支付體驗，LINE Pay 持續壯大技術開發團隊，開出職缺的2個團隊包含：

1） 與國際團隊共同合作，開發創新支付與金融服務體驗的 LINE Pay Development 團隊。

2） 策劃產品上線測試流程，並確保及優化服務品質的 LINE Pay QA團隊。

3個關鍵字看LINE的工程團隊文化：自主、開放、信任與尊重

LINE是個充滿挑戰，可發揮個人創意的工作環境，給予工程師最大的自由，鼓勵人才打造出令人驚艷服務。台灣是LINE在日韓總部以外，第一個成立工程團隊的市場。自2015年成立LINE台灣開發工程團隊迄今，團隊規模已超過百人。LINE台灣工程團隊是一個高手雲集、效率極高的跨國協作團隊，日常以台灣推出的服務為主要工作範疇，但在許多項目上都需要與總部成員密切協作。在這樣的工作氛圍中，無論是何地的成員，都是以自主（Take Ownership）、開放（Be Open)、信任與尊重（Trust and Respect）這三個LINE工程團隊的組織文化，作為日常溝通協作的重要精神。