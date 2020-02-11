全民防疫金融服務在家辦 換匯、信貸、繳費不出門

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，中華開發金控今天表示，集團各成員，包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽均提供多項數位金融理財服務 ，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施，與客戶一同防疫。

若醫事人員為中壽保戶，如因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，中壽立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供）。

受本次疫情影響，旅遊計畫可能因此生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。中壽並設置客戶服務單一窗口，保戶辦理解約、保單借款及給付滿期金、還本金或年金等保全服務，皆可透過免付費服務專線：0800-098-889，由專人協助處理。

凱基銀行表示，近來統計，行動與網路銀行服務，以「外幣匯率到價通知」及「數位信貸」使用需求增溫；善用外幣設價服務，只要事前透過客服電話，設定外幣兌換外幣的匯價，之後當價格抵達時，系統能24小時撮合，不受時間、地域限制。

開學季節前夕，消費者若有子女教育費需求，而需申請信貸，凡是中華電信用戶，門號使用滿6個月且繳費正常，可透過手機門號申請凱基銀行信貸服務，平均只需3分鐘，就能線上完成手續。信貸申請人收到Email通知，亦能直接線上同意簽約，立即取得貸款額度及優惠利率等內容，無須親赴銀行對保撥款。

隨著LINE成為民眾生活密不可分的通訊軟體，凱基銀行近期攜手LINE推出全新改版「生活繳費王」官方帳號，首創透過LINE刷29家銀行信用卡線上繳交水費或捐款，以及所有帳單皆能設定自動提醒功能，方便民眾不出門也能繳交帳單。

凱基證券則有LINE個人化理財服務券商，提供台股、基金、海外股票等交易提醒服務，台股交易更可透過LINE平台輸入股票名稱或代號，即時查看K線及報價，並可以快速連結至網頁系統下單，打造無縫接軌的客戶服務。