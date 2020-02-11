因應疫情 旺旺友聯產險首創海外突發疾病影本理賠

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，旺旺友聯產險今（11）日宣布，領先業界，首創旅綜險海外疾病醫療費用「影本理賠服務」，且不須先向健保局申請核退，公司將全額給付保險金。

不過，旅綜險海外疾病醫療費用接受影本理賠，僅適用防疫期間。

旺旺友聯產險今天宣布，因應新型冠狀病毒肺炎（NCP），旅客若因此產生海外疾病醫療費用，可準備診斷書、單據及本人受款帳號資料，向該公司申請理賠。

為了體恤確診或隔離的保戶，該公司建置全天候24小時免付費客服專線0800-024-024，以及接受快速申請理賠的信箱：Ewantravel@wwunion.com。

旺旺友聯產險指出，該公司本於關懷客戶立場，領先業界，首創影本理賠服務，相關醫療費用不須先向健保局申請核退，保戶逕將上述資料掃描或拍照後，電郵至快速理賠信箱，經公司確認無誤，即會將款項匯入帳號並簡訊通知。

旺旺友聯產險表示，這些新措施，旨在讓客戶全心休養，並減少傳染機會，為全民防疫盡一份力。