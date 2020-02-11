和泰產險高層異動 董事長張永固 總經理章明純接任
和泰產險今(11)日公布訊息，由於原董事長鄭林經、總經理詹文全任期屆滿，陸續召開股東臨時會及董事會改選，由前全球人壽總經理張永固出任董事長，總經理一職則聘任前財團法人保險事業發展中心副總經理章明純接任，將報請主管機關審查合格後生效。
和泰產險表示，未來經營策略將由積極拓展業績，轉變為優化服務品質，新任董事長張永固，於保險產業界中經歷安聯人壽、國華人壽、全球人壽、朝陽人壽總經理豐富營運管理經驗，其中於全球人壽任職期間致力於制定各項制度規章，積極規畫核心新系統升級轉型等策略，實戰資歷卓越。
和泰產險表示，章明純具備產壽險實務經驗30年以上，曾任國內產壽險公司高階主管、華南產險副總、台壽保產險總經理，嫻熟保險業的營運管理。
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