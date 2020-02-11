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疫情延燒 中華信評：對台灣資產證券化交易案影響不一

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
圖／記者孫中英攝影

目前接受中華信評評等監視的兩檔資產證券化交易案，均以中小企業之債權做為標的資產。中華信評表示，兩檔資產證券化交易案件對易受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響之產業的曝險程度相當，但所受到的潛在影響程度各不相同。

中華信評透過標的資產的產業曝險水準，衡量交易案面對事件風險時的潛在波動性，該公司認為，要預估新型冠狀病毒疫情對台灣經濟造成的實際影響程度，目前可能還言之過早，不過，部分產業包括旅遊、旅館、餐飲與交通運輸業等，將會是較易受到此次事件風險影響的產業，尤其是考慮到台灣與中國之間密切的經濟往來關係。

目前接受中華信評評等監視的證券化交易案，包括：「中租迪和2016證券化特殊目的信託」與「中租迪和2019證券化特殊目的信託」，對前述產業（包括旅遊、旅館、餐飲與交通運輸業等）的曝險部位大約占各別交易案標的資產池的6%至7%之間；相較之下，這些交易案件目前的信用增強支持程度則至少達到19.6%。至於受評交易案在其他產業的集中性可能帶來的風險，則將視疫情對於這些產業逐漸浮現的影響而定。

截至去年底止，中租迪和2016證券化特殊目的信託債權筆數共943筆、未清償本金餘額總數約26.5億元；中租迪和2016證券化特殊目的信託債權筆數為776筆、未清償本金餘額總數約53.2億元。

中華信評認為，對於已發行時間較長的交易案如：中租迪和2016證券化特殊目的信託）而言，潛在的評等影響應在可管理的範圍內。這是因為該交易案已經進入分期攤還期間，因此也意味著該交易案的信用增強水準將隨著時間經過而進一步提升。

「中租迪和2016證券化特殊目的信託」優先順位受益證券A券（評等為「twAAA(sf)」）與優先順位受益證券B券（評等為「twA(sf)」）目前的信用增強水準分別約在39%與25%，兩者均顯著高於該交易案對最易受疫情影響之產業的曝險程度。中華信評也預期該交易案面臨的風險期間將較短，因為根據目前的還款速度，該交易案的受益證券將會在未來幾個月內全數獲得清償。

至於新發行的交易案，中華信評認為，潛在的評等影響相對較高。這是因為該交易案剛於2019年12月發行，其目前還在循環轉讓期間，因此與前述已發行時間較長的交易案相比，可能會導致兩個較為不利的問題。

該交易案可以在循環轉讓期間從創始機構購入的新標的債權。這會增加該交易案對於最敏感產業曝險程度的不確定性，例如，會有多少與這些產業相關的新增債權將從創始機構移轉至交易案中。

另一個問題則是：在循環轉讓期間，該交易案的信用增強水準無法像前述已發行時間較長之交易案一樣持續提升。而這些問題的存在，也使這檔新發行的交易案的評等緩衝空間無法與前述資產已償還期數較長之交易案相同。

不過，中華信評認為，該檔新發行的交易案的一些內建的交易架構機制可以提供支持。例如，當標的債權的信用品質惡化程度超過一定水準時，該交易案的循環轉讓期間可提前終止。

而提前終止情況一旦發生，該交易案即會進入分期攤還期間，因此交易案將有機會提升其信用增強水準來協助其因應事件風險的影響。另外，該交易案還可利用準備金帳戶與動撥本金收取信託專戶的方式，來減緩因疫情造成的潛在流動性風險。

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