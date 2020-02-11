保誠人壽網路投保 在家也能安心保

2019新型冠狀病毒疫情全民關注，英國保誠人壽今（11）日表示，防疫期間，也可透過網路投保，在家建構保險防護網。

英國保誠人壽網路投保透過「碎片化商品組合」提供保戶更符合需求的網路投保商品，如：自駕機車、自駕汽車、自駕自行車的意外險、搭乘大眾交通運輸工具的意外險，都可以因應需求分別購買，用少少的預算為自己增加保障。

民眾也可透過網路，投保「保誠人壽e保庇健康保險」。在家上網就可適時地提高實支實付醫療險額度，在防疫期間強化保障。

有出國需求的民眾，可透過英國保誠人壽網路投保「易遊保旅行平安保險」，可附加「海外突發疾病附加條款」，讓海外旅行更加有保障。只要在出國前一小時完成投保，即可給自己及家人更安心的保障。

保誠人壽首創「保險購物車」功能，以符合消費者網路購物習慣，把想要的產品隨手放入購物車中，所有需求一次滿足，讓網路投保容易上手。

保戶只要跟著網頁上的步驟，輕鬆點選，就可以進行商品選購、試算、投保、核保，輕輕鬆鬆e指搞定，為自己的保障升級，在家也能保安心。

保誠人壽也提醒，民眾出門在外要有「三手」。一、拱手不握手。與朋友見面或是商務場合，以點頭示意取代過往的握手禮節，降低病毒的傳染率。

二、隨時勤洗手。尤其是進食前，養成洗手的好習慣，並切記，盡量不要用手揉眼睛、接觸口鼻。

三、防疫資訊不離手。加入衛生福利部疾病管制署的Line（疾管家官方帳號），隨時掌握即時防疫資訊，避免被網路謠言所誤導，造成不必要的恐慌。

為了降低傳染的風險，許多民眾也多盡量減少出入公共場合，拜現今數位科技所賜，飲食可以叫外送、生活必需品可以透過電子商務下單送貨到府，工作亦可透過視訊居家辦公，減緩了因這次疫情所帶來的不便。

許多人因為工作的關係，必須透過機車、汽車或是自行車，穿梭於車陣當中，相對地也暴露在交通意外的風險當中，保誠人壽也提醒民眾，除了做好防疫準備，別忘了為自己的意外保障做好把關。