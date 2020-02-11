因應疫情 新安產險率先開通綠色理賠通道

新安東京海上產險今（11）日表示，為確保保戶不受疫情影響理賠權益及加速受理時效，率產險業之先，開通旅綜險的綠色理賠服務通道。

所謂綠色理賠通道，包含兩點。首先，增設旅綜險專屬申請理賠信箱。

該公司保戶若確診或隔離，只要透過24小時0800免付費專線、專屬旅綜險申請理賠信箱，將理賠所需的申請書、診斷書、醫療收據等相關文件，先E-Mail至e-claim@tmnewa.com.tw，理賠人員審核無誤，待正本資料補入後即進行賠付。

其次，該公司可派快遞前往取件。申辦出險或送件顯有外出困難的保戶，備妥資料後，新安東京海上產險將指派快遞前往收件，以為台灣防疫盡一份心力。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，疫情持續升溫，若國人仍有出國差旅的規畫，建議出國前宜做好相關風險管理，投保相關旅行綜合保險。

以昨日菲律賓發布的「對台人旅遊禁令」為例，若出發前已投保新安東京海上產險的旅綜險-選擇型商品，發生因疫情導致原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達一定時間，將提供定額給付或實支實付，二者擇一給付的保險金。

例如，原航班被取消並改搭其他航班或班機延誤達四小時以上，定額給付新台幣6,000元；原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達六小時以上，可選擇定額給付6,000元或最高實支實付3萬元保險金(擇一給付)。

新安東京海上產險的綠色理賠服務通道，除提供24小時受理理賠報案申請，並簡化理賠程序，增加線上理賠通路及減少線下理賠不必要的接觸。

當資料齊全後，將盡速給付保險金，免去保戶親赴理賠櫃台申辦的繁瑣等待及降低人群感染的風險。