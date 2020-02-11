合庫防範武漢肺炎疫情 祭三措施

鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCOV）在國內已有多數個案確診病例，為防範疫情蔓延擴大及為維護全體員工同仁身心健康，經於春節連續假期前（1月22日）以「合庫健康小學堂-當心武漢肺炎傳播感染」書面訊息傳知宣導全體同仁應避免出入民眾聚集公共場所，並注意配戴口罩、勤洗手，同時提醒如有咳嗽、發燒或呼吸困難等症況，應儘速就醫診察。

合庫銀行董事長雷仲達已要求設於大陸等地區之海外單位主管應確實宣導所有員工應注意病毒防範，及各單位須備妥足夠適量之防護器材，包括75％藥用酒精消毒噴液、額溫槍或耳溫槍、一般外科用口罩等，並將「武漢肺炎防疫SOP宣導事項」通函全行各單位配合辦理，如有相關疫情須即時通報總行，以確保員工與客戶安全；同時配合中央防疫指揮中心政令，於30日開工日在總行辦公處所與各營業單位門首貼置「武漢肺炎防疫宣導公告」完妥，以加強客戶與員工對健康之防護，公告內容如下:

一、合庫備有75％藥用酒精消毒噴液供貴客戶進出時使用。

二、請貴客戶配合量測體溫。

三、若有咳嗽、發燒（超逾37.5度）等症況，請全程佩戴口罩，並速與中央防疫指揮中心(免費防疫專線1922)聯洽相關協助。

合庫將持續關注武漢肺炎病毒疫情情況，並密切配合衛生主管機關之政策，做好相關防疫管控措施工作，以維護客戶與員工之健康。