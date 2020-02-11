土銀響應新南向政策 吉隆坡辦事處開業

土地銀行配合政府新南向政策，並看好東協市場經濟與金融發展優勢，繼洛杉磯分行、香港分行、新加坡分行、上海分行、紐約分行、天津分行、武漢分行等七家海外分行之設立後，於馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處，並於2月12日正式開幕。

馬來西亞經濟具競爭力且經濟成長前景佳，為東協國家中僅次於新加坡與我國貿易金額第二大之經濟體，同時也是我國第7大貿易夥伴。為提供在地客戶高品質服務，該行於馬來西亞吉隆坡城中城（KLCC）金融業聚集重要區域設立據點，服務地址為Lot 11-03A, Level 11 Menara Hap Seng 2, Plaza Hap Seng, No. 1,Jalan P Ramlee 50250 Kuala Lumpur, Malaysia，當地連絡電話：(60) 3 20221188。

該辦事處主要營業項目為從事金融業務聯絡、諮詢及市場調查等服務，初期將以提供台商客戶上述服務為業務重點，並扮演馬來西亞台商與OBU、海外分行往來之溝通橋梁，提供台商及當地客戶全面性的金融服務。

該辦事處主任楊智鈞，歷任國外部、香港分行、新加坡分行，海外分支機構服務經驗及金融資歷豐富，能提供客戶優質服務，並為該行在馬來西亞拓展新的業務版圖。