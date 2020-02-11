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富邦期貨部落送暖 一件外套溫暖孩子們的心

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦期貨秉持著回饋社會的心，在寒冬送暖的感恩季，響應社團法人中華基督奇蹟全人關懷協會「冬衣送暖」公益活動，首次發起內部員工及客戶認捐冬衣外套分享愛與關懷活動，今（2020）年農曆年前認購160件冬衣外套，用實質行動關懷山區貧困孤兒和單親孩童們。

為落實「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」中的「正向關懷」策略，富邦期貨自2016年起每年於農曆年前舉辦愛心送暖活動，2016年至2019年共認捐近千份年菜，以實際行動關懷弱勢孩童、獨居老人以及身心障礙者等弱勢族群。今年農曆年前則參與「冬衣送暖」公益活動，持續拋磚引玉，期待喚起社會大眾共同關懷弱勢議題。

富邦期貨董事長楊俊宏表示，山區早晚常有零度左右的低溫，加上山風比起平地更加的刺骨，而孩子們身上能穿的大多非實質保暖的衣物，所以，富邦期貨今年首次特別參與奇蹟全人關懷協會的活動「冬衣送暖–一件外套溫暖孩子們的心」，藉此鼓勵同仁及邀請客戶透過實際行動參與社會公益，在歲末寒冬之際將溫暖與支持傳遞給需要幫助的弱勢族群，發揮富邦「正向的力量」品牌精神。

奇蹟全人關懷協會舉辦「冬衣送暖活動」已經舉辦10年以上，冬衣捐贈的對象多為山區原民部落的弱勢、單親、失親、隔代教養家庭的學童及青少學子為主，今年冬衣共捐給28個部落，受贈部落包括新北烏來部落、桃園復興部落、新竹石磊部落、新竹梅花部落、新竹泰崗部落、新竹鎮西堡部落、新竹尖石鄉部落、新竹宇老部落、新竹五峰部落、苗栗梅園部落、苗栗天狗部落、苗栗

象鼻村部落、苗栗大安部落、苗栗永安部落、台中松鶴部落、南投廬山部落、南投法治部落、南投親愛部落、南投南豐部落、宜蘭寒溪部落、宜蘭大同部落、花蓮吉安部落、花蓮富興部落、台東歷坵部落、台東利稻部落、台東金崙部落、台東大武部落、台東蘭嶼部落等。

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