1月營收雙增股吸睛 外資搶買這幾檔

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的影響，1月營收公告日期延後，統計目前已公布的公司中，有143家交出月營收雙增的亮眼成績，其中有22家寫下歷史新高，營收表現好吸引法人買進，統計近5日外資買超逾千張的個股有10家，以金融股的4家最多，永豐金高居外資買超之冠。

1月營收仍在公布中，寫下月增及年增的雙增股仍吸引法人買盤，統計近5個交易日，外資買超逾千張的個股依序是永豐金、中環、旺宏、南亞科、富邦金、上海商銀、第一金、南仁湖、華擎等。

不過，投信的買超標的則與外資略有不同，近5個交易日買超較多的個股依序是宏捷科、精材、華擎、博智、技嘉、牧德、第一金、永豐金、南亞科、鈊象。

群益長安基金經理人王耀龍表示，新冠肺炎疫情仍在蔓延，其致死率雖遠低於SARS，但傳染力高，因此在疫情尚未明確受控前，不僅影響市場投資信心，同時對中國供應鏈復工情勢也帶來壓力，後市來看，短期在不確定性干擾下，台股市場波動難免，在操作上宜需更加謹慎，建議以選股操作為主。

王耀龍指出，在投資布局方面，科技產業的創新趨勢並未因疫情干擾而停歇，因此產業趨勢和成長性具佳的個股仍可持續留意，包括5G相關、半導體、供需結構轉佳之記憶體等族群，此外，高殖利率個股題材也可關注。

台積電1月合併營收1,036.83億元，創歷年同期新高，月增0.4%，年增32.8%，今日股價開高走高，一度拉升至332元，漲幅1.37%，成為台股領軍上攻指標。