金融業工會發函金管會、勞動部 要求拒派勞工返陸工作

年後中國陸續開工，台灣很多銀行也在大陸有分行及子行，全國金融業工會聯合總會發文勞動部及金管會要求銀行不應指派勞工前往中國大陸工作，如疫情加劇，勞工可行使退避權；勞動部表示，若無立即必要危險，勞工的確很難拒絕出勤，但建議企業如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區，可改採視訊或電傳等其他方式維持營運；勞工若因此遭受權益損失，可主張終止契約。

全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢表示，金管會銀行局日前公布，台資銀行在中國疫區至少有9家分行或子行、高達上百人仍在當地據點堅守崗位；春節過後，則有台籍員工近日因工作需要返回中國工作單位報到。

如今新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不見緩和，不少勞工擔心前往疫區工作，受到病毒感染風險甚高，因此發函請金管會及勞動部應要求雇主慎重考慮不要指派勞工前往大陸工作。

韓仕賢表示，民法第483條之1 明定「受僱人服勞務，其生命、身 體、健康有受危害之虞者，僱用人應按其情形為必要之預防。」因此雇主雇主應以勞工健康安全為最優先考量，不應指派勞工前往中國疫區、甚至港澳地區，逼迫員工置於險境。

如果大陸疫情加劇危急，勞動部應明確宣示，勞工可以合法行使職業安全衛生法第18條「退避權」規定，而且雇主不得對勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利之處分。

勞動部表示，目前政府宣布中國大陸地區列入二級以上流行地區，雇主因應疫情，應以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區，可改採視訊或電傳等其他方式來維持營運，或與勞工協商調整工作地點及工作內容。

不過勞動部也表示，由於大陸疫情未到全國擴散，勞工要以有生命緊急危險之虞拒絕赴大陸工作，的確還不到行使「退避權」程度；但如果雇主強行要求勞工赴中國大陸疫區工作或出差，致勞工有權益受損之虞，勞工得以此為由終止勞動契約，雇主應給付資遣費。