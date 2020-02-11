助企業度防疫難關 華銀推總額度40億優惠貸款

新冠肺炎疫情依舊嚴，對於國內產業經濟也造成不小的衝擊，尤其是與中國大陸連動程度較高的電子、汽車，以及與觀光相關的交通運輸、旅遊住宿、零售餐飲等產業，影響更為重大，華南銀行針對財務結構及體質較弱 ，最需要銀行支持的小微企業，推出「全民防疫、華銀給力」行動方案。

華南銀行表示，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%，為使小微企業在防疫之餘無後顧之憂，採簡易徵信作業方式辦理，最快可於三天內核貸。

行政院日前也開始研議，對於受新冠肺炎疫情影響的相關產業，提供紓困及振興方案，以協助企業度過難關。華銀表示，身為泛公股行庫的一員，將全力配合政府政策執行各項紓困及振興方案外，並配合經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款要點」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」等政府政策性貸款辦理融資，協助因疫情影響之產業解決營運周轉及資金調度問題。