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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

資金轉往金融避險 操作策略高出低進

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（11）日在S&P 500與那斯達克指數在買盤湧入、收盤指數再創新高下，營造有利多頭環境，在技術面上，因全球疫情影響，短線指數大幅震盪，跌深反彈後又再度壓回，台股四大指數中，加權、電子與金融指數日KD仍維持向上交叉，但櫃買指標轉為交叉往下，RSI指標僅剩金融指數仍在50多方之上，顯示近期指數震盪時部份資金轉進金融避險，其餘RSI指標紛紛落至超賣區，但疫情壟罩下，短線指數表現恐持續受到壓抑。

至於從周線來看，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股四大指數周KD指標仍維持弱勢，周RSI指標也維持在50之下的空方格局，另外，在月線上，目前除了電子指數外，月KD指標也才剛從高檔出現下彎，因此，無論從短、中、長期技術面來看，大盤技術面仍弱，預期持續弱勢整理的機會偏高。

武漢肺炎在中國快速擴散，各省市陸續封城，導致中國經濟將受到嚴重影響，加上全面復工日期持續延後，恐衝擊全球電子供應鏈，短線中國確診人數增加雖趨緩，但目前對於疫情高峰已出現仍言之過早，市場風險拉升之下，資金快速由新興市場回流發達國家，外資在台股操作維持保守格局，短線疫情利空已開始影響產業基本面，股市表現恐受壓抑，但指數有望複製SARS期間箱型區間整理走勢，高出低進將為近期的操作策略。

此外，大陸面板廠因為供應鏈持續無法全面停工，預期將出現斷鏈危機，受到製程所需化學材料和氣體缺貨影響，京東方與中電等多家面板廠將無法全面復工，預期大陸面板廠平均產能利用率維持低迷，在產能不足下，面板報價有望持續反彈，台韓面板廠將顯著受惠，加上面板雙雄股價淨值比仍偏低，股價有望持續落後補漲，因此建議可持續偏多操作。

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