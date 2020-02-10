公股金控元月獲利唯一成長 合庫金表現穩定

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

合庫金控（5880）公布自結1月稅後純益14.33億元，比去年同月獲利成長，也是四家公股金控中，唯一獲利比去年同期正成長、沒有衰退的，獲利持穩在14至15億元水準，相對穩健。

合庫金單月獲利目前平均落在14餘億元、15餘億元左右，獲利波動不大，而今年元月單月獲利，合庫金自結稅後純益14.33億元，比去年同月成長約5%多，增長將近8,000萬元，單月每股稅後純益（EPS）為0.11元。各子公司獲利均為正數，包括合庫證券在內均無虧損，銀行與壽險子公司成長較多，帶動合庫金成為唯一元月獲利增長的公股金控。

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