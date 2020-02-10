公股金控元月獲利唯一成長 合庫金表現穩定

土地銀行於今天由董事長黃伯川及總經理謝娟娟率領總分行主管舉行109年度全行行務會議，財政部長蘇建榮特別前往與因新冠肺炎疫情留守武漢分行的六位土銀同仁一一視訊通話，瞭解六名台幹目前在居住處所的日常情形、身體狀況及開工後因應措施等，為這些盡忠職守的行員加油打氣。

2020-02-10 18:05