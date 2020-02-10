15家金控元月合計賺逾400億元 這兩家就占一半

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

15家上市櫃金控公司元月獲利全數出爐，合計元月稅後純益一共賺了401億元，但是前兩強的單月稅後純益就占了整體數將近一半，再加上第三名更占了六成多，顯示金控之間的獲利差距又拉大。

15家上市櫃金控獲利，元月賺最多的前三名為國泰金（2882）、富邦金（2881）與中信金（2891），國泰金稅後純益更突破100億元，與富邦金合計賺196億元，占全體獲利的48.9%，加計中信金（2891）前三大合計賺246億元，占全體獲利的61%。

獲利前三大金控都是受惠壽險子公司單月大賺，但另一值得注意的是，國泰金、富邦金旗下銀行，元月獲利表現也相當亮眼，單月分別賺逾31億元、23億元，不比其他金控子銀行獲利多數仍是衰退，這也是兩大金控獲利領先其他金控差距擴大的另一關鍵。

國泰金 富邦金 中信金
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