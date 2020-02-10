類全委保單收了哪些費用 金管會下令要跟客戶說清楚

金管會上周發函修正投資型保險資訊揭露應遵循事項，增修多項規定，強化類全委保單相關費用的揭露，讓保戶清楚買類全委保單，到底繳了哪些費用。

一般投資型保單的帳戶資產，投資標的可由保戶自己選擇買基金，也可以全權委託投信業者操作，委託投信代操的投資型保單，就稱為「類全委」保單。

金管會官員表示，這幾年類全委保單幾乎是各家保險公司投資型保單的銷售主力之一，有關類全委保單的各種費用，有必要讓保戶了解，到底被收了哪些費用。

例如給保險公司的費用多少，給代操的投信公司經理費等，又有多少，扣除這些費用成本，有多少才是真正進到全委帳戶的投資金額。

因此這次投資型保險資訊揭露應遵循事項的修正，主要是強化費用的資訊揭露，重點包括第一，類全委保單的經理費、保管費等，應以附表方式舉例說明計算及收取方式，以便保戶可以迅速了解整個費用項目及內容；如果費用得變動，應揭露費用變動依據及費用上限。

第二，參考投信投顧公會自律規範訂定，投資標的具收益分配者，需說明收益分配的內容。

第三，銷售後定期揭露事項，每年應揭露事項，應包括對於連結單一投資標的金額超過淨資產1%者，收費的經理費及保管費的費用率等。

第四，新增有「資產撥回」者（像部分提領概念者），因「含資產撥回」、「不含資產撥回」的投報率不同，兩種績效都必須揭露。