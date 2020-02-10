聽新聞
test
0:00 / 0:00
土銀六行員留守武漢分行 財長視訊加油打氣
土地銀行於今天由董事長黃伯川及總經理謝娟娟率領總分行主管舉行109年度全行行務會議，財政部長蘇建榮特別前往與因新冠肺炎疫情留守武漢分行的六位土銀同仁一一視訊通話，瞭解六名台幹目前在居住處所的日常情形、身體狀況及開工後因應措施等，為這些盡忠職守的行員加油打氣。
針對純網銀今年將陸續開業，蘇建榮建議，公股銀行應培育人才，拓展對客戶數位金融服務，提升金融服務效率與便利性。
黃伯川提出今年土銀的營運方針及發展目標，將順應市場趨勢，推動數位金融轉型，強化經營體質，健全風險管理機制，持續推動海外布局，拓展業務利基。
謝娟娟表示，土銀2019年度在積極改善存放結構與經營體質下，稅前盈餘新台幣130億元，達法定預算目標139.77%，連續第九年稅前盈餘破百億元，逾放比率0.18%，備抵呆帳覆蓋率891.69%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言