受新冠肺炎影響者 台銀信用卡可緩繳90天

配合政府防疫政策，善盡企業社會責任，臺灣銀行宣布自即日起至2020年4月30日止，對於受新冠肺炎疫情影響，導致無法如期繳交信用卡帳款的持卡人，只要是參與救護的醫療人員、確診隔離患者及因疫情滯留無法回台者，臺灣銀行為體恤這些長期使用台銀信用卡之持卡人，排除原已使用循環信用的帳款，將提供新增帳款展延90天繳款的寬限。

另外，對其他受疫情影響而自主居家隔離致無法準時繳款之客戶，也提供新增帳款展延30天繳款期限，上述受疫情影響的信用卡持卡人新增帳款於緩繳卡款期間均免收利息及違約金，有需要的持卡人可致電台銀客服中心或各分行辦理。