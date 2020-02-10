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華銀祭出疫情紓困方案 這些商家貸款利率最低1.85%

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

武漢肺炎疫情持續升溫，對國內產業經濟造成不小的衝擊，華南銀對此針對財務結構及體質較弱，最需要銀行支持的小微企業，推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%。

華南銀表示，針對財務結構及體質較弱，最需要銀行支持的小微企業，也在第一時間推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧、手工業、攤販、民宿及小規模商業業者，推出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高九成五以及信保手續費率最低0.375%等優惠，並採簡易徵信作業方式辦理，最快可於三天內核貸，使小微企業在防疫之餘無後顧之憂。

華南銀行表示，身為泛公股銀行的一員，除將全力配合政府政策執行各項紓困及振興方案外，並配合經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款要點」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」等政府政策性貸款辦理融資，協助因疫情影響之產業解決營運周轉及資金調度問題。

華南銀行
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