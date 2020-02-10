土銀六名武漢台幹來不及返台過年 財長用視訊加油打氣

土地銀行今（10）日由董事長黃伯川及總經理謝娟娟率領總分行主管舉行2020年全行行務會議，並邀請財政部長蘇建榮蒞臨指導，於會中用視訊的方式向在武漢分行的六位土銀台派幹部了解其狀況，除打氣加油外並深表關懷之意。

土銀於會議期間備妥體溫計、感應式酒精手指消毒機及口罩等相關防疫用品，並隔離分流與會人員採異地同步機制開會，以因應武漢肺炎疫情防護措施。

據悉，蘇建榮於會中提及土銀武漢分行的六位台派幹部，因武漢肺炎因素未能回台過年，隨即以視訊通話，一一瞭解六名台幹目前在居住處所的日常情形、身體狀況及開工後因應措施等，除加油打氣外並深表關懷之意。

此外，蘇建榮表示，土銀於去年各項營指標均有相當好的表現，但在獲利屢創新高的同時，仍能維持既穩定又優異的資產品質，實屬不易。土銀身為百分百公股行庫，又是不動產信用專業銀行，無論是土建融授信、購置住宅貸款餘額市占率等，皆為國內同業之翹楚。

蘇建榮指出，在政府各項政策的任務配合上，除發揮不動產相關授信之豐富經驗，協助推動都市更新及加速危老重建，對於「5+2」新創重點產業也持續提供專案融資，績效卓著。

另外，土銀也積極配合「歡迎台商回台投資」、「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」等三大行動方案，協助這些企業取得週轉所需資金，2019年土銀對中小企業放款餘額增加606億元，並獲得「辦理中小企業放款優等銀行」之殊榮，確實有很大的貢獻；還有配合政府推動新南向政策，積極規劃籌設印尼、馬來西亞、菲律賓及澳洲等海外據點，就近提供台商服務，進一步提升土銀國際競爭力；又隨著台灣即將邁入超高齡社會，土銀配合銀髮族需求規劃「以房養老」、「退休理財」、「銀髮安養信託」等，深獲好評；且土銀落實居住正義，配合辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」市占率居八大公股銀行之冠，表現可圈可點。

展望新的一年，蘇建榮說，面對商機與挑戰夾雜並存的金融環境，相信土銀在董、總的睿智領導下，定能在激烈的競爭市場中脫穎而出、不斷締造佳績。此外，純網銀今年將陸續開業，公股銀行應培育人才，拓展對客戶數位金融服務，提升金融服務效率與便利性。

黃伯川表示，「一日之計在於晨、一年之計在於春」，於會中提出今年土銀的營運方針及發展目標，期與大家凝聚共識，掌握契機共同努力，重點為：深耕核心業務，提升獲利能力；順應市場趨勢，推動數位金融轉型；強化經營體質，健全風險管理機制；推動海外布局，拓展業務利基；強化公司治理，善盡企業社會責任。

展望未來，黃伯川說，金融業的經營充滿挑戰，但同時也充滿機會，土銀將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，並在穩健中追求永續發展，創造更好的業績，邁向優質金融機構。