安聯人壽豐收得利系列 新增復華投信操盤帳戶

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽今(10)日表示，永豐銀行獨賣的安聯人壽豐收得利系列商品，繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，新台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶。

其由聯博投信、復華投信代操的兩個投資帳戶，都以長期收益增長為目標，並搭配多元資產以分散風險，但又各具特色。

安聯人壽豐收得利系列商品，包含：安聯人壽豐收得利變額萬能壽險、安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險，及安聯人壽豐收得利變額年金保險、安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險，為提供保戶多元選擇。

今年投資市場陷入劇烈波動階段，氛圍詭譎多變；當前市況紛擾，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇標的並掌握最佳進出場時機？

安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式。投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

過去投資型保單所連結為之投資標的多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。

投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重。

對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規劃方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務。

安聯人壽銀行保險部楊承清資深副總經理表示，為提供保戶多元選擇，安聯人壽豐收得利系列商品繼提供聯博代操的全權委託帳戶後，新台幣保單系列近期再推出由復華投信操盤的全權委託帳戶。

兩者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。

其中，連結委託聯博投信代操之全權委託帳戶，透過全球多元資產布局，並運用聯博集團獨特的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，結合量化分析與基本面研究，靈活調整股債資產組合，平衡風險與報酬，以期達到長期穩健之投資成果。

而新增委託復華投信的投資帳戶，採債券為主、股票為輔的多重資產配置，以高透明、高效率及低成本的指數型基金作為核心標的，穩健追求最佳收益。

復華投信的投資帳戶依獨家開發之CIS(Contrarian Investment Strategy)模型，以專業判斷、相信數據分析，捕捉市場過度悲觀或樂觀的情緒反應，進一步掌握反向買入或賣出的契機，從而完成帳戶最佳配置，補足退休樂活的最後一塊拼圖。

兩個全權委託帳戶都提供階梯式月資產撥回機制，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額，讓保戶的資金規畫更便利。

保戶只要投入最低新台幣10萬元(或3,300美元)，即可獲得專業投資團隊的服務，且壽險投保年齡最高可接受至80歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。