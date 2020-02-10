迎接新學期 保險公司建議3保單陪孩子平安長大

隨著農曆新年期間武漢肺炎疫情持續升溫，面對學生們月底即將開始新的學期，全球人壽提醒家長們，除了陪著孩子準備開學用物品、許下新學期新希望之外，更應趁著開學前幫孩子思考與準備好投保規劃或是進行保單健檢，特別是要檢視孩子的「醫療險」、「失能扶助險」、「利變型壽險」這三類型保單，補足保障缺口，迎接開學與未來的不確定性，陪小孩平安長大。

世界衛生組織（WHO）宣告武漢肺炎2019新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，全球確診案例已逾2萬人並持續增加中，但由於武漢肺炎潛伏期長，教育部日前緊急宣布全國高中職(含)以下學校延至2月25日開學，各大專院校同步延至2月25日以後開學，就是為了避免群聚感染的情況發生。

內政部統計，2019年全年僅17.7萬名新生兒，較2018年減少將近4千人。少子化情況嚴重，家長對孩子都是「惜命命」，但不論小孩是剛踏進幼稚園、進入小學或者是成為中學生，孩子每個時期容易接觸到的群聚感染、流行疾病、意外風險都不同，而相同的是，不管孩子遇上哪一項都需要就醫，所以包含日額型、實支實付型等基本醫療險絕對是不能少的。

全球人壽表示，「醫療險」是能陪著孩子快樂長大的最重要保單之一，家長可以依照經濟能力來層層加保，先從實支實付型醫療險開始，再逐漸搭配其他醫療保障，編織起穩固的防護網，讓保險成為陪伴孩子成長最好的健康御守。有些孩子可能小小年紀就發現罹患特殊疾病，嚴重的可能會面臨終生無法再投保的情況，所以建議家長應及早開始規劃孩子的醫療險，不僅保費低，也能讓孩子更早獲得保障。

實支實付型醫療險是醫療險中最基本的保障，不論是因為意外傷害或疾病而接受治療，每日病房費、住院醫療費用、手術費用都在保障範圍內。隨著現在醫療技術進步，需要自費的新式治療方式越來越多，這些健保不給付的自費項目可在限額內獲得實支實付的保障。如果住院醫療費用保險金額度較高，在孩子就醫時，就可以有較大的彈性，可選擇較好的治療方式，提高醫療品質。

在醫療險之後，孩子第二張需要補足的保單就是「失能扶助險」。全球人壽強調，不是只有年長者有長照風險，孩子的成長過程中也可能會遇上因疾病或意外導致的失能風險，而且動輒可能面臨每月高達5、6萬元的醫療及照顧支出，如果沒有準備，一發生極可能瞬間拖垮整個家庭。

全球人壽表示，失能扶助險屬於高保障型保單，特別是從孩子年紀輕時開始投保，每月只要一點點的保費，不論是意外或是疾病造成的失能，只要符合理賠條件，失能當下的一次金給付可以做為醫療費用補助，或是家庭環境無障礙設備的改造；之後每月還會給付扶助金，可以用來聘請看護或是補貼家人照顧的薪資損失，大大減輕家庭的財務負擔。

至於能陪孩子快樂長大的第三張保單，全球人壽推薦「利變型壽險」。在這個普遍低薪的時代，如果家長手頭較為寬裕，建議趁孩子年紀小，利用時間跟複利的優勢，提早規劃預留孩子10年後要出國的費用、孩子未來成家立業的第一桶金或退休金。

全球人壽也提醒，家長一邊替孩子規劃保險，一邊也要檢視手上的現金流，越早規劃對自己愈有利，依照「醫療險」、「失能扶助險」、「利變型壽險」優先順序替孩子建立起防護傘，在陪孩子開心開學的同時，也讓爸媽的愛如同保險一樣，成為孩子成長的最好後盾。