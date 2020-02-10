台銀看行情 三因素支撐

台灣銀行報告指出，受中國大陸武漢肺炎影響，全球股市重挫，使國際金價跳空開高，之後再回檔修正，外商機構持續看好今年走勢；展望後市，短期內若逢金價上漲，投資人要注意的壓力價位依序為每盎司1,600、1,610和1,630美元。

台銀表示，金價有三大支撐因素，包括去（2019）年黃金投資性需求創歷史新高、武漢肺炎疫情持續延燒導致全球股市重挫，以及短中長期均線呈多頭排列。

台銀報告分析，儘管國際避險情緒升溫有助金價走高，但仍有三大利空因素，包括金價偏高壓抑黃金實體需求、美國經濟數據表現不弱，以及短期技術指標接近超買區。短期內金價若呈下跌，支撐價位依序為1,577美元、1,564美元以及1,550美元。

台銀引述世界黃金協會（WGC）最新報告指出，去年全球黃金需求受到金價創下近十年最大漲幅影響，實體需求明顯偏弱，但在投資性需求部分則是來到歷史新高，由於金融市場持續受到許多不確定性所影響，未來黃金仍將是投資人資產配置的首選。

根據香港政府統計處最新資料顯示，香港去年12月對中國大陸總黃金出口較11月的5.563公噸，大幅增加至46.68公噸，若減去由中國大陸進口至香港的5.319公噸，全月淨出口總量由11月的3.052公噸大增至41.361公噸； 不過去年全年香港淨出口至中國大陸黃金總量累計仍較2018年減少44.4%。