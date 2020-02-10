抗疫紓困…公股銀動起來

武漢肺炎疫情持續延燒，政府部門積極研擬該如何紓困企業，而公股銀行目前雖尚未收到指示，但都開始自發性協助企、個金客戶紓困，從延遲攤還本息、祭出優惠貸款專案等方向著手。

針對武漢肺炎，部分公股銀行也推出紓困貸款專案，作為企業抗疫衍生所需的營運周轉金。目前台銀與台灣企銀均有對小農與小漁提供優惠專案，若符合相關資額，台銀供其營運周轉需求，免提供擔保品，每戶額度最高50萬元，期間最長三年，總利費率僅1.98%。

台灣企銀則祭出「小微＋新創．活水倍增貸款」與「地方創生業者貸款」兩項簡便優惠專案，申貸金額100萬元以內者得免提供連保人，同時，該行高層主管表示，貸款方案搭配最高九成的信保基金，其利率費用不會超過3%，以協助受疫情影響之本國企業渡過困境。

至於企業調度問題，公股銀行均持續配合各級政府所訂定之產業紓困方案，以利受影響產業解決資金調度及營運周轉之問題，也將配合交通部觀光局「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，辦理相關融資，以協助業者順利取得資金。

公股銀行高層主管表示，銀行本身就有紓困機制，如：延長攤還本息的時程，因每個產業碰到情況不同，所以均以個案處理，若企業向銀行申辦，銀行會視情況給予緩衝期，由於疫情影響層面較廣，除了直接受到衝擊的產業外，供應鏈也都會受影響，加上若是以個案來處理，銀行有留存既有客戶的資料，提出申請時會再評估，避免發生道德風險。

多數公股銀行也開始對個金放款戶提出相關措施，若為這三種情況的客戶，包括：遭受疫情影響無法返回國內、自主健康管理居家隔離無法上班、第一線投入救護工作之醫療人員等，可以申請本金緩繳或展延借款期間之服務。