單一投資人 不能再包檔

避免壽險業「包檔」投資債券ETF，金管會規定單一投資人分散措施，單一投資人投資比率今年底應降至70%以下，債券ETF若有追募情況，最晚在2023年降到30%以下。

為解決壽險業大量投資債券ETF問題，金管會去年採取投資分散措施，對新募集發基金，規定單一投資人投資比率不得逾50%，滿半年不能超過30%。

舊基金原本要求每半年降5個百分點，一年降10個百分點；第二年降10個百分點，一直降到70%以下，但部分投信業者強烈反映新、舊基金規定不公平，金管會請投信公會研議，重新調整讓新、舊基金儘量趨於一致。

金管會官員表示，重新調整後的舊基金部分，單一投資人投資比率必須在今年底降至70%以下，明年底降至50%以下，「長期」降到30%以下。

至於「長期」是多久，則由各家投信公司提出規畫，但如果債券ETF有追募情況，最晚在2023年降到30%以下，並請投信公司同步提出何時降到30%具體計畫，若未降太多，會要求投信公司努力。