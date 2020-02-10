保險業掃貨 去年吃下97%

根據金管會資料，去年底保險業投資債券ETF金額高達1兆3,111億元，包辦所有債券ETF發行量97%，業者預估，隨著壽險業投資金額逼近法定上限，投資可能趨緩，估2兆元可能是一個轉折點。

在國外投資額度限縮後，壽險業資金大量追逐屬於國內投資的債券ETF，去年底，國內投信業者發行債券ETF規模1兆3,398億元、105檔中，保險業買1兆3,111億元、92檔。

以發行規模來看，有高達97%都是保險業買走，其中大部分當然都是壽險業，去年底壽險業投資債券ETF金額有1兆3,047億元。

依規定，保險業投資債券ETF上限不得超過可運用資金10%，目前保險業投入金額占比4.9%。

投信業者表示，壽險業能買的上限雖是10%，但通常買到8%或9%之後，壽險公司內部風控單位會示警，以免逾限觸法。

因此預估壽險業投資規模達2兆元後，再投入債券ETF資金可能就會開始漸漸趨緩了。

金管會最近也規範保險業投資債券ETF時，實際持有的債券信評須達一定等級以上，業者表示，接著市場也會配合設計安全性更高的債券ETF商品。

債券ETF流動性也是主管機關關切的，業者表示，投信發行債券ETF時，會留意投資標的的變現性，目前有六成都持有美國公債。