投信發行債券ETF 列金檢

債券ETF規模暴衝煞不住，金管會再出招，首度將投信公司發行債券ETF情況列入今年金檢重點，鎖定投信募集銷售、折溢價管理及追蹤指數情形等三大項，以了解投信操作能力及對買賣雙方公平性等。

根據金管會資料，到去年底，債券ETF發行規模持續擴大到1兆3,398億元，是前年同期的3.5倍；發行檔數突破百檔，有105檔，是一年前的二倍多。

在龐大壽險業資金追逐下，債券ETF翻倍成長，金管會去年已採取分散投資人、調整保險業投資規定、規範發行檔數等降溫措施，但債券ETF規模持續增長，對市場影響性日益重大，金管會今年決定再度出招，首度將投信發行債券ETF情況，列入金檢重點。

知情官員表示，檢查重點主要鎖定三大項，包括第一，債券型ETF募集銷售，了解是否符合確實執行投資人分散措施。

依規定，新募集的基金，單一投資人投資比率不得超過50%，滿半年不能超過30%。舊基金部分，單一投資人今年底須降至70%以下，明年底降至50%以下，長期要降到30%以下。

第二，投信對折溢價的管理。官員表示，基金每天公布結算淨值，次級市場交易價格可能低於淨值、高於淨值，而出現折溢情況，溢價太多，投資人會買貴了，折價太多對賣的人又不利。基於對買賣雙方公平性考量，主管機關希望市價與淨值能儘量貼近，若偏差太多，會請投信了解原因，是否屬非市場因素、造市商有無履行義務或有無人為介入等。

投信發行的債券ETF多是追蹤國外的指數，因國內外收盤時間不同，可能出現折溢價情況，若因時間差關係，市場價格隔天就會回到常軌，這種折溢價則屬正常。

官員說，折溢價幅度3%是交易所觀察是否異常的指標，對主管機關來說，則是1%左右就會請投信來說明，過去曾有0.9%被叫來問的。

第三，追蹤指數情形。主要是看淨值報酬率及追蹤指數報酬率表現的差異，通常扣除匯率因素後，要能接近，這部分主要是看投信的操作能力。

壽險資金需求強，加入債券ETF發行行列的投信愈來愈多，前年底才七家，去年底已有12家，今年1月又增加到13家，官員說，後進者一直來，但有無能力發債券ETF，是主管機關關注的。

債券ETF在壽險業資金追捧下，近二年來發行規模快速成長，2017年才763億元，到去年12月底已有1.3兆

金管會去年就開始要投信事業分散投資人，並且調整保險業投資債券ETF計提資本規定。

為改善保險業者包檔買投信債券ETF，金管會去年曾考慮改變保險業投資債券ETF風險係數計算方式，保險業者爭取「穿透式」方法，直接依投資標的信評計算，因債券ETF投資美國政府公債多，對投資的壽險業相對有利。

根據現行規定，保險業投資國內投信發的債券ETF，計算保險業資本適足率（RBC）的風險係數是8.1%；保險業若直接投資國外債券，則依債券的信評計算風險係數，目前約0到24.11%。

櫃買中心曾提出相關建議指出，保險業直接投資美國公債，風險係數是0，但投資完全由美國公債組成的債券ETF，風險係數卻是8.1%。反之，保險業投資高收益債券的風險係數是10.75%，但投資完全由高收益債券組成的債券ETF，風險係數卻是8.1%。