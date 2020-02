鈔票不死只是凋零 陳冲：數位貨幣發展央行面臨歷史抉擇

新世代金融基金會今天表示,本月6日日本媒體透露一項重大的消息,歐洲中央銀行等六家歐洲、日本、加拿大的中央銀行,將在4月中旬,首次召開會議研究CBDC(央行數位貨幣)發行的協調及影響,消息傳出,各界無不拭目以待。

新世代金融基金會董事長陳冲在14年前就曾在媒體專欄「如果葛林斯班的接班人是Blinder」中呼籲,貨幣由metalbased到paper based,將來自然可能轉為software based,希望央行未雨綢繆。事實上,當年smartphone還未問世,也沒有app,更沒有區塊鏈,純粹只是狂想,現在夢想卻已有可能成真。

陳冲在2014年到2016年間也曾三度撰文投書媒體,建議央行研究數位貨幣發行。央行如技術成熟,全面發行數位貨幣會衍生一些社會問題,但可研究在何層次使用此一技術,以福國利民。

基金會表示,現在科技環境較成熟,中國人民銀行近五年的努力,也可看出對數位人民幣的研究,已近成熟,從各種跡象顯示,中國人行可能有望成為全球率先推出數位貨幣的央行,而銀行間的清算,以及小額支付可能最先成為CBDC的目標。

隨著臉書在2019年6月計劃發行Libra,此種不同於比特幣的穩定幣,雖遭各國央行監理機構的監管要求,致Libra進退維谷,但是已促使各國央行做好準備來回應這個新興趨勢,甚至研究本身的數位貨幣。

例如歐洲央行拉加德,鼓勵各國央行探索數位貨幣。國際清算銀行(BIS)總裁卡斯騰斯(Agustin Carstens)也指出,市場對於政府推出數位貨幣的需求,可能會更快到來,支持各國央行發行屬於自己的數位貨幣,同時瑞士國家銀行展開合作研究CBDC。

美國商品交易委員會(CFTC)前主席J.Christopher(Chris)Giancarlo也籲考慮發行「數位美元」,有助於進一步鞏固美元霸權地位,並與全球最大上市諮詢公司埃森哲合作,啟動數位美元研究,討論數位美元的潛在優勢。

各國政府自臉書Libra發表後,央行發行數位貨幣環境成熟,更是各國央行間爭相研究的主流趨勢,對法定數位貨幣不再顧慮於其隱憂而排斥,反而更加積極研究其可行性及優點,以克服其所憂慮的潛在問題。

基金會並提出三大觀點,包括第一,鈔票不死只是凋零而已。目前新台幣通貨發行占總存款約4.5%,應屬適中,但對未來支付環境預為基礎研究,並考慮與其他數位貨幣的互動關係,也是應當。麥克阿瑟曾引述軍歌的一段話:「Oldsoldiers never die. They just fade away」,鈔票如同老兵,不死只是凋零。

第二,央行既有研究規劃,在技術可行、又有利消費安全、並可執行貨幣政策的情形下,政府大可考慮發行數位新台幣。

第三,基於各國對CBDC陸續的研究成果,中央銀行應有更堅實的考慮基礎。央行自行發行數位貨幣,是科技進步的必然,但對現有金融體系,自然也有無比的衝擊,這全新金融風貌的規劃、設計及因應,都是中央銀行須面對的課題。